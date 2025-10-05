Calcio Leinfelden-Echterdingen überrascht gegen Young Boys Reutlingen

Zum Abschluss des 10. Spieltags der Verbandsliga Württemberg hat es den bislang ungeschlagenen Tabellenführer erwischt: Die Young Boys Reutlingen mussten ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Calcio Leinfelden-Echterdingen sorgte mit einem leidenschaftlichen Auftritt für eine Überraschung und sammelte im Abstiegskampf wichtige Punkte.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FSV Waiblingen und dem TSV Weilimdorf eine Partie, die bereits früh ihre Richtung fand. Samir Genc brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung und legte den Grundstein für eine starke erste Halbzeit. Nur zehn Minuten später erhöhte Daniel Baierle auf 0:2, ehe Erdinc Bozoglu in der 40. Minute sogar das 0:3 nachlegte. Waiblingen aber zeigte Moral. Endrit Beshi verkürzte in der 57. Minute und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Als Alexandru Emanuel Popescu in der 88. Minute zum 2:3 traf, keimte noch einmal Hoffnung auf. Doch trotz einer druckvollen Schlussphase blieb es beim knappen Sieg für den TSV Weilimdorf. ---

Der TSV Oberensingen erwischte den besseren Start und ging durch Simon Brandstetter bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der VfR Heilbronn ließ sich nicht beeindrucken und kam nach einem entschlossenen Angriff in der 41. Minute durch Hakan Kutlu zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Chancen blieben zwar nicht aus, doch die Defensivreihen standen kompakt. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. ---

Die Partie zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem FC Esslingen war ein Wechselbad der Gefühle. Lucas Schwarzer brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Noch vor der Pause gelang Florian Nikl in der 44. Minute der Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff drehte David Micko in der 47. Minute das Spiel zugunsten der Gäste. Doch Dorfmerkingen gab nicht auf: Daniel Nietzer traf in der 73. Minute zum 2:2. Nur fünf Minuten später sorgte erneut Florian Nikl mit seinem Treffer in der 78. Minute für den 3:2-Sieg der Esslinger. ---

Der FC Holzhausen wollte zuhause seine Position im Titelrennen festigen, doch die Gäste aus Ehingen-Süd hielten stark dagegen. Die Zuschauer sahen eine kampfbetonte Partie, die lange torlos blieb. Erst in der Schlussphase entschied Simon Dilger die Begegnung. Sein Treffer in der 79. Minute brachte den Gästen ein viel umjubeltes 1:0 und fügte Holzhausen die erste Saisonniederlage zu. ---

In Friedrichshafen bekamen die 200 Zuschauer eine dominante Vorstellung der Gastgeber zu sehen. Dennis Blaser brachte den VfB in der 9. Minute früh in Führung und legte in der 35. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Joshua Merz in der 29. Minute das 2:0 erzielt. Nach dem 3:0 zur Pause verkürzte Patrick Fossi in der 59. Minute für Fellbach. Doch Pascal Rasmus stellte in der 73. Minute per Foulelfmeter den 4:1-Endstand her. ---

Vor 305 Zuschauern entwickelte sich ein hochintensives Spiel, das von Anfang an keine Langeweile zuließ. Bereits in der 15. Minute brachte Azad Toptik die Hausherren in Führung, und nur fünf Minuten später legte derselbe Spieler mit dem 2:0 nach. Doch Berg zeigte eine beeindruckende Reaktion. Innerhalb von nur einer Minute gelang das 2:2. Hannes Pöschl verkürzte in der 27. Minute auf 1:2, ehe David Hoffmann in der 28. Minute den Ausgleich erzielte. Nach der Pause brachte Luis Pfeiffer die Gastgeber in der 49. Minute erneut in Führung. Alles deutete auf einen knappen Heimsieg hin, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit schlug Berg zurück: Niko Maucher traf zum 3:3 und sorgte damit für einen dramatischen Schlusspunkt.

In Hofherrnweiler sahen die Zuschauer ein wahres Torfestival. Zunächst brachte Mert Hikmet Arslan die Gastgeber in der 33. Minute in Front. Nach einer Roten Karte für Daniel Angerer in der 53. Minute geriet Rottenburg zusätzlich unter Druck, und in der 60. Minute erhöhte Tim Seidler auf 2:0. Doch Rottenburg schlug zurück: Lukas Behr traf in der 61. Minute zum 1:2, Maxime Ackermann glich in der 64. Minute aus. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 66. Minute stellte Simon Lechleitner das 3:2 her, doch erneut kam Rottenburg zurück, diesmal durch René Hirschka in der 76. Minute. In einer turbulenten Schlussphase schwächte sich Rottenburg durch eine weitere Rote Karte gegen Stanislav Votentsev in der 83. Minute. Als alles nach einem Remis aussah, gelang Tim Seidler in der vierten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Siegtreffer zum 4:3. ---