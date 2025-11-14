Calcio Leinfelden-Echterdingen gelingt Befreiungsschlag gegen Tübingen

Vor 190 Zuschauern erwischte Calcio Leinfelden-Echterdingen den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Minute traf Nick Olteanu zur frühen Führung für die Hausherren. Mit diesem Treffer setzten die Gastgeber ein wichtiges Zeichen. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hart umkämpft, doch die Defensive der Gastgeber stand stabil.
Sportfreunde Schwäbisch Hall trifft auf den VfR Heilbronn – Vierzehnter gegen Siebzehnter. In einem Sechs-Punkte-Spiel dürfte die Fehlervermeidung über die Richtung entscheiden, zumal Hall mit 25:40 und Heilbronn mit 16:28 defensiv gefordert sind.
SSV Ehingen-Süd empfängt den SV Fellbach – Achter (20 Punkte, 22:26) gegen Neunter (19 Punkte, 31:37). Kleine Nuancen im Umschalten und bei Standards könnten bei nahezu identischer Ausgangslage den Ausschlag geben.
TSV Berg spielt gegen den FC Rottenburg – Dritter (30 Punkte, 48:18) gegen Fünfzehnter (13 Punkte, 26:32). Der Favorit bringt die klarere Offensivstatik ein, der Aufsteiger braucht kompakte Ordnung und Entlastung über Konter.
FC Holzhausen trifft auf den FC Esslingen – Zweiter (32 Punkte, 30:11) gegen Sechzehnter (13 Punkte, 22:38). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Gast muss die Räume eng halten und auf Umschaltmomente setzen.
FSV Waiblingen spielt gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – Vierzehnter (13 Punkte, 25:28) gegen Sechster (23 Punkte, 27:21). Gelingt Waiblingen frühe Kontrolle im Zentrum, bleibt es offen; andernfalls spricht die Balance der Gäste für Vorteile.
VfB Friedrichshafen empfängt den TSV Oberensingen – Siebter (21 Punkte, 29:28) gegen Vierter (26 Punkte, 33:15). Wer die Halbräume besser schließt und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft im oberen Drittel.
So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Young Boys Reutlingen trifft auf den TSV Weilimdorf – Spitzenreiter (35 Punkte, 40:20) gegen Elfter (15 Punkte, 31:40). Der Tabellenführer will seine Serie mit Struktur und Geduld fortsetzen, der Aufsteiger braucht eine fast fehlerfreie Defensivleistung.
