Allgemeines
Calcio Leinfelden-Echterdingen gelingt Befreiungsschlag gegen Tübingen

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Mit einem knappen 1:0-Erfolg über die TSG Tübingen hat Calcio Leinfelden-Echterdingen den 16. Spieltag der Verbandsliga Württemberg heute eröffnet. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für den wichtigen Heimsieg.

Heute, 19:30 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
TSG Tübingen
TSG Tübingen
1
0
Abpfiff

Vor 190 Zuschauern erwischte Calcio Leinfelden-Echterdingen den besseren Start in die Partie. Bereits in der 9. Minute traf Nick Olteanu zur frühen Führung für die Hausherren. Mit diesem Treffer setzten die Gastgeber ein wichtiges Zeichen. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung hart umkämpft, doch die Defensive der Gastgeber stand stabil.

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch Hall
VfR Heilbronn
VfR Heilbronn
14:00

Sportfreunde Schwäbisch Hall trifft auf den VfR Heilbronn – Vierzehnter gegen Siebzehnter. In einem Sechs-Punkte-Spiel dürfte die Fehlervermeidung über die Richtung entscheiden, zumal Hall mit 25:40 und Heilbronn mit 16:28 defensiv gefordert sind.

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-Süd
SV Fellbach
SV Fellbach
14:30

SSV Ehingen-Süd empfängt den SV Fellbach – Achter (20 Punkte, 22:26) gegen Neunter (19 Punkte, 31:37). Kleine Nuancen im Umschalten und bei Standards könnten bei nahezu identischer Ausgangslage den Ausschlag geben.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Berg
TSV Berg
FC Rottenburg
FC Rottenburg
14:30

TSV Berg spielt gegen den FC Rottenburg – Dritter (30 Punkte, 48:18) gegen Fünfzehnter (13 Punkte, 26:32). Der Favorit bringt die klarere Offensivstatik ein, der Aufsteiger braucht kompakte Ordnung und Entlastung über Konter.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Holzhausen
FC Holzhausen
FC Esslingen
FC Esslingen
14:30

FC Holzhausen trifft auf den FC Esslingen – Zweiter (32 Punkte, 30:11) gegen Sechzehnter (13 Punkte, 22:38). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Heimelf, der Gast muss die Räume eng halten und auf Umschaltmomente setzen.

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV Waiblingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
15:30

FSV Waiblingen spielt gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen – Vierzehnter (13 Punkte, 25:28) gegen Sechster (23 Punkte, 27:21). Gelingt Waiblingen frühe Kontrolle im Zentrum, bleibt es offen; andernfalls spricht die Balance der Gäste für Vorteile.

Morgen, 14:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB Friedrichshafen
TSV Oberensingen
TSV Oberensingen
14:30live

VfB Friedrichshafen empfängt den TSV Oberensingen – Siebter (21 Punkte, 29:28) gegen Vierter (26 Punkte, 33:15). Wer die Halbräume besser schließt und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft im oberen Drittel.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Young Boys Reutlingen
Young Boys Reutlingen
TSV Weilimdorf
TSV Weilimdorf
14:30live

Young Boys Reutlingen trifft auf den TSV Weilimdorf – Spitzenreiter (35 Punkte, 40:20) gegen Elfter (15 Punkte, 31:40). Der Tabellenführer will seine Serie mit Struktur und Geduld fortsetzen, der Aufsteiger braucht eine fast fehlerfreie Defensivleistung.

Timo BabicAutor