Calberlah mit Chance ranzukommen, Wahrenholz und Ehmen im Top 5 Duell

VfL Wahrenholz (5., 38 Punkte) – TSV Ehmen (4., 38 Punkte) Beide Teams sind punktgleich und kämpfen um den Anschluss an Platz drei. Wahrenholz überzeugte in der Rückrunde und musste bisher nur einmal als Verlierer vom Platz gehen, während Ehmen aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg holen konnte. Die Tagesform dürfte über den Ausgang der Begegnung entscheiden. Im direkten Duell geht es auch um Prestige im oberen Tabellenmittelfeld.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

SV Gifhorn (7., 34 Punkte) – VfR Wilsche-Neubokel (13., 21 Punkte)

Der SV Gifhorn kann mit einem Sieg weiter an der oberen Tabellenhälfte kratzen. Für Wilsche-Neubokel zählen hingegen nur Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der Druck auf die Gäste wächst nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. SV Gifhorn geht als klarer Favorit in die Partie.