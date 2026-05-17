Cakicis Tränen-Abschied und Bretzenheimer Derbysieger-Frust

Am Ende waren alle traurig. Seitens der TuS Marienborn, als Trainer Ali Cakici, triefend von der vorigen Sektdusche, ein lautes „Auf Wiedersehen“ durch das Spieler-Spalier Richtung Zuschauer rief. Und die TSG Bretzenheim, eigentlich beim 4:0 (2:0) rauschender Derby-Sieger, ob der anderen Ergebnisse, die das Projekt Verbandsliga-Verbleib deutlich verkomplizieren.
„Wir haben Charakter gezeigt. Mehr konnten wir heute nicht tun“, sagt TSG-Cotrainer Finn Stärz. „Das tut schon weh“, blickt Chefcoach Timo Schmidt auf den Steinwenden-Sieg gegen den FC Basara, sodass die Bretzenheimer nicht mehr aus eigener Kraft über den Strich rutschen können. Zwei Hoffnungen gäbe es: ein Entscheidungsspiel gegen Pirmasens II, das am letzten Spieltag beim Vorletzten Steinbach verlieren müsste. Oder günstige Konstellationen in und in Richtung Oberliga.
Auf dem Platz taten die Bretzenheimer alles für ihre Rettung. Lukas Fischer verwandelte einen selbst herausgeholten Elfer (5.), Seungwon Ko traf im Umschaltangriff flach ins lange Eck (15.). Johannes Gehrling (50.) und noch einmal Fischer (81.) erhöhten nach Ecken. Ein verdientes Ergebnis, weil einer der beiden Derby-Kontrahenten schon gern gewinnen wollte – und der andere unbedingt musste, was man beiden Teams ansah
Viele Tränen fließen in der Kabine
„Die Kabine war komplett voll“, erzählt Marienborns Antonio Serratore aus der Vorbesprechung, „und ist fällt mir leichter, die Leute aufzuzählen, die nicht geweint haben.“ Cakicis Heim-Abschied ging allen nahe. „Das hat uns heute gebremst“, sagt Serratore, „hinzu kamen zwei schnelle Blackouts. Wir wollten uns mit einem anderen Ergebnis verabschieden.“
Im Mannschaftskreis lenkte Cakici den Blick auf acht Jahre Verbandsliga, den vorzeitigen Ligaverbleib. „Ich war blutleer vor dem Spiel“, berichtet der TuS-Trainer, „und so haben wir dann auch gespielt.“ Ein emotionaler Overload, der lähmte. Zehn Jahre Marienborn, rief Cakici zuvor dem Publikum zu, „sind das Beste, was mir je passiert ist“.
Schiri verabschiedet sich mit Zeitstrafe
Daran ändert auch das gründlich missglückte letzte Heimspiel, bei dem Nermin Fakovic einen Dankeschön-Einsatz bekam und Moritz Freisler eine Woche nach der Rückkehr von seiner monatelangen Asienreise sein Comeback gab, nicht das Geringste. TuS-Cotrainer Jens Strußenberg, Cakicis von Sektduschen einstweilen verschonter, langjähriger Wegbegleiter, hört ganz mit dem Fußballsport auf und konzentriert sich auf neue Lebensziele.
Auch Schiedsrichter Lukas Nofts verabschiedete sich mit dieser Partie in den Ruhestand und erhielt dankbaren Applaus für seinen oft undankbaren Job. Eine Zeitstrafe für Marienborns Mateo Trapp (70.) war in einem Derby, das vermutlich leichter zu leiten war als erwartet, sein letzter Arbeitsnachweis.
TuS Marienborn: Bienefeld – Hofmann, Beck (55. Hornetz), Breier – Melament (46. Freisler), Trapp, Serratore, Schwiderski – Baljak (17. Paulus), N. Fakovic (60. Kersthold), I. Fakovic (60. Huth).
TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Scherer, Loran (81. Zeller) – Leismann, Günes, Zimmermann (55. Balik), Fischer – Ko (68. Koutny), Frick (62. Noory), Gehrling (78. Endlich).