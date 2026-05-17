Cakicis Tränen-Abschied und Bretzenheimer Derbysieger-Frust 4:0 der TSG in Marienborn löst durch den Steinwenden-Sieg keinen Jubel aus von Torben Schröder · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

Ein letztes Selfie mit der heimischen Bank: Ali Cakici gab einen emotionalen Ausstand in Marienborn. – Foto: Kristina Schäfer

Am Ende waren alle traurig. Seitens der TuS Marienborn, als Trainer Ali Cakici, triefend von der vorigen Sektdusche, ein lautes „Auf Wiedersehen“ durch das Spieler-Spalier Richtung Zuschauer rief. Und die TSG Bretzenheim, eigentlich beim 4:0 (2:0) rauschender Derby-Sieger, ob der anderen Ergebnisse, die das Projekt Verbandsliga-Verbleib deutlich verkomplizieren.

„Wir haben Charakter gezeigt. Mehr konnten wir heute nicht tun“, sagt TSG-Cotrainer Finn Stärz. „Das tut schon weh“, blickt Chefcoach Timo Schmidt auf den Steinwenden-Sieg gegen den FC Basara, sodass die Bretzenheimer nicht mehr aus eigener Kraft über den Strich rutschen können. Zwei Hoffnungen gäbe es: ein Entscheidungsspiel gegen Pirmasens II, das am letzten Spieltag beim Vorletzten Steinbach verlieren müsste. Oder günstige Konstellationen in und in Richtung Oberliga. Auf dem Platz taten die Bretzenheimer alles für ihre Rettung. Lukas Fischer verwandelte einen selbst herausgeholten Elfer (5.), Seungwon Ko traf im Umschaltangriff flach ins lange Eck (15.). Johannes Gehrling (50.) und noch einmal Fischer (81.) erhöhten nach Ecken. Ein verdientes Ergebnis, weil einer der beiden Derby-Kontrahenten schon gern gewinnen wollte – und der andere unbedingt musste, was man beiden Teams ansah

Viele Tränen fließen in der Kabine „Die Kabine war komplett voll“, erzählt Marienborns Antonio Serratore aus der Vorbesprechung, „und ist fällt mir leichter, die Leute aufzuzählen, die nicht geweint haben.“ Cakicis Heim-Abschied ging allen nahe. „Das hat uns heute gebremst“, sagt Serratore, „hinzu kamen zwei schnelle Blackouts. Wir wollten uns mit einem anderen Ergebnis verabschieden.“