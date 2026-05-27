 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Cakici: „Vier Jahre ist ein Politiker, zehn ein Staatsmann“

Ali Cakicis Amtszeit von einer ganzen Dekade bei der TuS Marienborn ist Geschichte

von Torben Schröder · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Auf dem Vereinsgelände der TuS Marienborn wurde Ali Cakici nach zehn Jahren als Trainer verabschiedet. Im Bus sang die ganze Mannschaft für den Trainer „You’ll never walk alone“.
Auf dem Vereinsgelände der TuS Marienborn wurde Ali Cakici nach zehn Jahren als Trainer verabschiedet. Im Bus sang die ganze Mannschaft für den Trainer „You’ll never walk alone“. – Foto: Mario Luge - Archiv

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Ali Kayhan Cakici
Ali Kayhan Cakici

Mainz. Ein Jahrzehnt lang stand Ali Cakici als Trainer an der Seitenlinie der TuS Marienborn. Von Aufstiegen, Clownsnasen und einer Auswechslung in Grünstadt, die nicht nur bei seinem Superstar Etienne Portmann für Verwirrung sorgte.

Welche weiteren Anekdoten Cakici über seine Karriere bei den Marienbornern einfallen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.