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Cakici: „Vier Jahre ist ein Politiker, zehn ein Staatsmann“
Ali Cakicis Amtszeit von einer ganzen Dekade bei der TuS Marienborn ist Geschichte
von Torben Schröder · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Auf dem Vereinsgelände der TuS Marienborn wurde Ali Cakici nach zehn Jahren als Trainer verabschiedet. Im Bus sang die ganze Mannschaft für den Trainer „You’ll never walk alone“. – Foto: Mario Luge - Archiv
Mainz. Ein Jahrzehnt lang stand Ali Cakici als Trainer an der Seitenlinie der TuS Marienborn. Von Aufstiegen, Clownsnasen und einer Auswechslung in Grünstadt, die nicht nur bei seinem Superstar Etienne Portmann für Verwirrung sorgte.