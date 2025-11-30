C1 Mannschaft mit Wahnsinns-Mentalität beim Turniersieg in Nittenau

Die C1-Junioren der JFG Schwarze Laber haben sich bei den 13. Nittenauer Hallentagen am 29.11.2025 in der Regentalhalle den Turniersieg gesichert – und das in einem stark besetzten Feld mit mehreren Top-Teams aus dem Leistungsbereich. In der Gruppenphase in Nittenau legte die JFG Schwarze Laber in Gruppe B wie folgt vor:

1:0 gegen FSV Prüfening

2:0 gegen TSV Nittenau II

1:0 gegen Freier TuS Regensburg

2:1 gegen den SV Burgweinting Der Sieg gegen Burgweinting ist dabei besonders hoch einzuordnen:

Der SV Burgweinting steht aktuell an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga und gilt in der C-Jugend als klarer Bayernliga-Aspirant.

Lediglich gegen die BOL-Spitzenmannschaft SG Regenstauf setzte es in der Vorrunde eine 0:2-Niederlage. Mit 12 Punkten und 6:3 Toren zog die JFG als Gruppenzweiter ins Halbfinale ein. Dort wartete mit der JFG 3-Schlösser-Eck ein ambitioniertes Kreisliga-Team. In einer dramatischen Partie ließ man in der Schlussphase den schon sicher geglaubten Sieg noch einmal liegen und kassierte kurz vor Schluss den Ausgleich – im anschließenden Siebenmeterschießen setzte sich die JFG Schwarze Laber jedoch nervenstark durch.



Im Finale kam es zum Wiedersehen mit der SG Regenstauf, einem der aktuell stärksten BOL-Teams. Trotz der Niederlage aus der Gruppenphase dominierte die JFG das Endspiel über weite Strecken, kassierte aber in den allerletzten Sekunden erneut den Ausgleich. Wieder ging es ins Siebenmeterschießen – und wieder behielten die Jungs die Nerven. Am Ende stand ein Turniersieg gegen einen BOL-Topfavoriten. Trainer Malcolm Kamara, verantwortlicher Coach der C1 der JFG Schwarze Laber, ordnet den Erfolg so ein: „Das war ein unglaublich aufregendes Turnier und nervlich extrem anspruchsvoll. Wir haben uns zweimal in den letzten Sekunden um den Lohn gebracht – und trotzdem jedes Mal im Siebenmeterschießen zurückgeschlagen. Die Jungs haben eine riesige mentale Stärke gezeigt.“ Auch die anderen Trainer wie Holger Münchsmeier und Mario Lipperer zeigt sich beeindruckt: „Ich war von der Mentalität der Jungs wirklich höchst erstaunt. Nach der Niederlage im Gruppenspiel gegen Regenstauf so zurückzukommen, das Finale praktisch zu dominieren, den späten Ausgleich zu schlucken und dann im Shootout eiskalt zu bleiben – das ist für dieses Alter außergewöhnlich.“



Zwei Top-Teams aus der Bezirksoberliga (u. a. Tabellenführer und Bayernliga-Aspirant SV Burgweinting) sowie ein starkes Kreisliga-Team aus 3-Schlösser-Eck hinter sich gelassen, zweimal in der Schlussphase den Ausgleich kassiert und trotzdem beide Entscheidungen im Siebenmeterschießen gewonnen – dieser Turniersieg ist ein klarer Beleg für die außergewöhnliche Mentalität der C1-Junioren der JFG Schwarze Laber.