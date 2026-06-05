C1-Junioren – Showdown um den Meistertitel 💙💛

– Foto: Rene Heinze

Was für ein Abschluss am letzten Spieltag der C-Junioren-Kreisliga! Als punktgleicher Tabellenzweiter empfangen wir am Sonntag den Tabellenführer Schöndorfer SV zum direkten Duell um die Meisterschaft im Wimaria-Stadion. Mit dem Schöndorfer SV kommt die wohl stärkste Mannschaft der Liga. Vor allem offensiv verfügen die Gäste über enorme Qualität: Jona Breu, Lenny Schlechtiger und Lennox Jehnich haben gemeinsam bereits rund 100 Saisontore erzielt und werden unsere Defensive vor eine große Aufgabe stellen.

Doch auch unsere Mannschaft braucht sich offensiv nicht zu verstecken. Mit insgesamt 121 erzielten Treffern gehört unser Team ebenfalls zu den torgefährlichsten der Liga. Es ist somit alles angerichtet für ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe.

Auch der KFA Mittelthüringen hat der Bedeutung der Partie Rechnung getragen und ein erfahrenes Schiedsrichtergespann angesetzt. Sven Kaufholz (Ettersberg) leitet die Begegnung, assistiert von Jonas Schwarzer (Apolda) und Luca Schmidt (Bad Berka).