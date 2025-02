C-Mädels! 2. Platz bei den Bezirksmeisterschaften

Unsere C-Juniorinnen haben am Sonntag, den 9. Februar 2025, eine überragende Leistung bei den Futsal Bezirksmeisterschaften in der Regentalhalle in Nittenau gezeigt. Mit großem Teamgeist, Kampfbereitschaft und spielerischem Können haben sie sich den verdienten 2. Platz gesichert und damit erneut bewiesen, warum sie zu den besten Mannschaften der Region gehören.

Spielverlauf im Turnier: