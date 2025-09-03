C-Ligist sorgt für eine Überraschung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breitscheid. Der FC Erdbach hat in der zweiten Runde des Dillenburger Fußball-Kreispokals für eine Überraschung gesorgt. Der C-Ligist kegelte den A-Ligisten TSV Eibach durch ein 4:2 (2:1) aus dem Cup und steht nun im Achtelfinale.