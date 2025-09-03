 2025-09-03T11:53:45.970Z

Ligabericht
Freude hier, Entsetzen da. Der FC Erdbach (M.) setzt sich gegen den TSV Eibach mit Torwart Luca Weiershausen (li., am Boden) in der zweiten Runde des Kreispokals durch. © Jonathan Ortmann
Freude hier, Entsetzen da. Der FC Erdbach (M.) setzt sich gegen den TSV Eibach mit Torwart Luca Weiershausen (li., am Boden) in der zweiten Runde des Kreispokals durch. © Jonathan Ortmann

C-Ligist sorgt für eine Überraschung

Teaser KREISPOKAL DILLENBURG: +++ Mit dem FC Erdbach ist der nächste C-Ligist in das Achtelfinale des Dillenburger Fußball-Kreispokals eingezogen. Der A-Ligist TSV Eibach muss die Segel streichen +++

Verlinkte Inhalte

Kreispokal Dillenburg
Eibach
Erdbach

Breitscheid. Der FC Erdbach hat in der zweiten Runde des Dillenburger Fußball-Kreispokals für eine Überraschung gesorgt. Der C-Ligist kegelte den A-Ligisten TSV Eibach durch ein 4:2 (2:1) aus dem Cup und steht nun im Achtelfinale.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 03.9.2025, 22:02 Uhr
RedaktionAutor