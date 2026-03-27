C-Ligist aus dem Saargau ist im Aufstiegsfieber

Wieder haben sie zugeschlagen: Gegen Wasserliesch II feierten die Fischer einen satten 10:0-Erfolg. – Foto: Joshua Hein

Im neunten Jahr ist der SV Fisch nach der Trennung vom jahrzehntelangen SG-Partner SV Mannebach eigenständig unterwegs. Seit 2023 gehört das Team vom Saargau wieder der C-Klasse an. Erst Neunter, dann Dritter, aktuell Zweiter: Der Aufwärtstrend könnte Ende Mai im erstmaligen Aufstieg in die B-Klasse münden.

Schmidt kam vor knapp drei Jahren vom SCV Orscholz aus dem Saarland nach Fisch – der Liebe wegen. „Meine Freundin kommt von hier. Wir haben angefangen zu bauen. Dann kam das Gespräch auf, ob ich nicht auch hier Fußball spielen wolle.“ Der Abschied aus Orscholz hätte nicht stimmungsvoller sein können: Der Abwehrspieler schaffte dort am Ende der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Saar-Landesliga (achthöchste Spielklasse).

Vom Aufstieg als Ziel dürfe innerhalb der Mannschaft gesprochen werden, stellt Thomas Schmidt klar. Der 33-Jährige ist nicht nur Verteidiger, sondern seit dieser Saison Mitglied des Trainerteams. Bis zur Winterpause war Maximilian Witt sein Partner, ehe dieser aus privaten Gründen von seinem Spielertraineramt zurücktrat. Neuer Coach an Schmidts Seite ist der von der SG Wincheringen II gewechselte Johannes Schreiner.

Die jungen Akteure können sich auf ein Gerüst an erfahrenen Spielern stützen. Neben Schmidt und seinem bisherigen Spielertrainerkollegen Witt (einst bei der SG Hochwald aktiv) bringen etwa auch Kevin Weber (15 Saisontreffer, vorher unter anderem beim FC Könen in der A- und der SG Obermosel-Nittel in der B-Klasse) und – seit Neuestem nach längerer Verletzungspause – der frühere Spielertrainer Frederic Britten (einst bei Saar-Verbandsligist SG Perl/Besch) Erfahrung mit.

So schwer ihm der Abschied aus Orscholz fiel, so glücklich ist Schmidt in Fisch: „Es macht Spaß mit der Truppe in diesem kleinen, eigenständigen Verein. Die Kameradschaft ist richtig gut.“

„Maximilian und Frederic sind beide sehr gute Freunde, haben das Ganze hier in Fisch vor ein paar Jahren noch mal ins Rollen gebracht und großen Anteil daran, dass es momentan so gut läuft“, weiß Schmidt.

Beim jüngsten 10:0-Kantersieg über den SV Wasserliesch/Oberbillig II machte Winterneuzugang Timo Reiland sein erstes Spiel. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kam vom Nachbarn SG Wincheringen und wurde zu Jugendzeiten bei Eintracht Trier ausgebildet, war außerdem für die SG Saartal-Irsch in der Bezirksliga am Ball. „Er kann aber wegen Arbeit und Bauen nicht immer ins Training kommen, wurde aber bereits sehr gut im Team aufgenommen“, sagt sein Coach.

Mit dem Heimspiel gegen Wasserliesch II war Schmidt trotz des klaren Erfolgs nicht ganz zufrieden: „Wir lagen nach gut einer halben Stunde schon mit 6:0 vorne. An der Chancenverwertung hätten wir aber noch arbeiten können. Sicher ist das aber Jammern auf hohem Niveau.“

Die nächste Aufgabe in der C 16 hat es in sich: Sonntag ab 13 Uhr steht das Derby bei der SG Wincheringen II an. „Jeder bei uns ist heiß darauf. Wir wollen unbedingt drei Punkte holen“, unterstreicht Schmidt vor der Partie auf dem Merzkirchener Hartplatz. Eigens von seinem Studienort Frankfurt will Mittelfeldspieler Henry Hennen anreisen. „Er ist einer unserer Besten. Auch andere unserer Studenten kommen öfter von weiter her angereist, um am Wochenende für uns zu spielen. Das ist ein Beleg für unseren großen Zusammenhalt“, lobt Schmidt.

Als Zweiter könnte Fisch am Saisonende noch über die Quotientenregel aufsteigen. Die SG Franzenheim II ist bei einem Spiel weniger drei Punkte vor dem SVF Erster. Was seiner Mannschaft gegenüber Kontrahenten wie dem Tabellenführer noch fehlt, formuliert Schmidt so: „Im Vergleich zu erfahreneren Gegnern fehlt uns mitunter noch das Körperliche und die Cleverness. Aber unsere Jungs wachsen immer mehr in ihre Aufgaben hinein.“

Und wenn es in dieser Saison doch nicht klappt mit dem Aufstieg? „Dann versuchen wir es nächste Saison. Wir machen uns da keinen großen Druck, wissen aber auch, dass es klappen könnte, wenn wir unsere Aufgaben erledigen“, meint Schmidt abschließend.