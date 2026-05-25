C-Liga: Türkgücü II stößt die Tür zur B-Liga auf

Viel los war in den Gruppen der C-Liga. © André Bethke

Dillenburg. In der Fußball-C-Liga Dillenburg hat Türkgücü Dillenburg II am Samstag dank eines Sieges beim SSV Dillenburg in Gruppe B Rang zwei hinter der SG Hammerweiher verteidigt. Eine letzte Ungewissheit in Sachen Relegationsteilnahme bleibt, denn gegen Türkgücü läuft noch ein Verfahren. Auch wenn das Urteil aussteht, sei dem Vernehmen nach eher mit einer persönlichen Strafe gegen einen Spieler als mit einem Abzug von mindestens vier Punkten für die Mannschaft zu rechnen. Erst diese zweite Variante würde Rang zwei kosten. In Gruppe A schoss Liga-Torschützenkönig Patrice Lutter Relegationsteilnehmer SV Uckersdorf zu einem Sieg in Merkenbach. Meister Erdbach war spielfrei.