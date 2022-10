Nach der Niederlage gegen Brensbach findet Rothenberg II direkt wieder in die Erfolgsspur. – Foto: Timo Babic

C-Liga: Rothenberg arbeitet fleißig an Rückkehr in die B-Liga Der Spitzenreiter findet nach Niederlage in Brensbach schnell wieder in die Erfolgsspur zurück

Odenwaldkreis. C-Liga-Spitzenreiter SG Rothenberg II findet nach seiner ersten Niederlage in Brensbach schnell wieder in die Erfolgsspur zurück. Mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen die SG Mossautal arbeiten die Rothenberger fleißig an ihrer Rückkehr in die Kreisliga B.

TSV Höchst III – Türk Beerfelden II 2:1 (0:0). Die Höchster Drittvertretung bleibt auf Aufstiegskurs. Die 1:0-Führung von Roman Heinisch (49.) glich Yazin Azezeh (80.) in der Schlussphase aus. Mit dem Gegenzug stellte Marco Specht (81.) sodann den TSV-Sieg sicher. KSG Vielbrunn II – VfR Würzberg II 4:2 (1:1). Luca Trizzino (44., 81., 87.) und ein Eigentor von Patrick Reeh (69.) trafen für die KSG, Christian Kolmer (45.) und Marco Dick (83.) für den VfR. SG Hainstadt/Rai-Breitenbach II – TSV Bullau 0:9 (0:4). Bullau stürmte wieder mit Torjäger Philipp Ihrig und das bekamen die Hainstädter deutlich zu spüren. Die Bullauer Tore markierten Calvin Tarhan (4., 43.), Johann Schwerdel (24.), Philipp Ihrig (34., 62., 77.), Dominik Schaaf (51., 63.) sowie Tobias Jochim (86.). FC Finkenbachtal II – SSV Brensbach II 0:9 (0:4). Christoph Bardohl (4 Tore), Simon Kühn (2), Simon Trumpfheller, Cedric Böck und Georg Eidenmüller schossen die neun Tore für die SSV II. SG Rothenberg II – SG Mossautal 4:0 (4:0). Ball erobern, Tempo aufnehmen und zielstrebig kontern, waren ein wirkungsvolles Mittel, um den stets engagierten Hiltersklingern keine Chance zu lassen. Tom Jahn (6.), Nils Schmidt (8., 16.) und Marc Braun (24.) sorgten für das Salz in der Suppe – nämlich die Tore für den SGR-Sieg.