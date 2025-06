C-Liga Odenwald: "Bernhardt" ist ein Erfolgsmodell

Odenwaldkreis. Seit der abgelaufenen Saison 2024/25 spielt die Odenwälder Fußball-Kreisliga C mit dem Modell „Bernhardt“. Statt mit elf Spielern haben die Teams nun die Möglichkeit, auf Antrag beim Klassenleiter nur mit neun Spielern aufzulaufen, sollte man am Spieltag nicht genügend Aktive zur Verfügung haben. Mit dem neuen System sollen Spielausfälle minimiert und Rückzüge, die sich immer mehr häufen, möglichst ausgeschlossen werden.

Markus Walter, der stellvertretende Odenwälder Kreisfußballwart, zieht zwölf Monate nach Einführung des neuen Spielmodells eine positive Bilanz: „Wir können heute sagen, dass es hundertprozentig der richtige Ansatz war. Die Vereine haben das gut angenommen, und sie sind aus unserer Sicht auch sehr zufrieden mit dem Modell.“

Insgesamt waren es in der abgelaufenen Saison in der C-Liga fast 80 Partien, die unter „Bernhardt“ gespielt wurden – mehr als ein Viertel der Spiele. „Im Umkehrschluss hätten wir sonst Mannschaften gehabt, die angerufen und gesagt hätten, dass sie am Sonntag nicht spielen können. Da wäre wieder vieles ausgefallen, und man hätte auch den einen oder anderen Verein nach dreimaligem Nichtantreten aus der Runde ausscheiden lassen müssen“, sagt Walter. So war es mit Türkspor Beerfelden II lediglich ein Team, das zurückziehen musste, was aber auch an der personellen Misere der ersten Mannschaft lag. „Sonst gab es immer mal Kandidaten, bei denen man die Luft anhalten musste, die jetzt aber die Saison zu Ende spielen konnten“, freut sich Walter über den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs.