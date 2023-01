C-Liga: Kameradschaft steht im Vordergrund SG Hainstadt/Rai-Breitenbach II und TSV Höchst III sind mit Saison bislang zufrieden

ODENWALDKREIS . Nicht immer stehen sportliche Ziele im Vordergrund, auch und gerade nicht in der Kreisliga C: Die neuformierte SG Hainstadt/Rai-Breitenbach II will erst einmal organisatorisch und kameradschaftlich ankommen, während der TSV Höchst III in der zweiten Spielzeit sogar wochenlang Spitzenreiter war.

SG ist die richtige Entscheidung

„Wir hätten in Hainstadt schon eine eigene Reserve stellen können, aber auch in Kauf nehmen müssen, dass einige Spieler aus unterschiedlichsten Gründen nicht regelmäßig mittrainieren können“, sagt Abteilungsleiter Marco Seibert. Zudem sei Rai-Breitenbach nach dem personellen Aderlass auf die Hainstädter zugegangen und habe eine Kooperation im Zweitmannschaftsbereich angeboten. „Da waren wir uns schnell einig“, so Seibert weiter.

Die Mannschaft sei auch grundsätzlich zur Halbserie gut zusammengewachsen. Ihr fehle es nicht an Moral und Charakter. Der sportliche Aspekt stehe in dieser Spielzeit erst einmal nicht im Vordergrund. „Da haben wir künftig noch jede Menge Luft nach oben“, merkt Seibert an. In der Tabelle steht die SG auf dem vierzehnten Tabellenrang, nur drei Teams stehen dahinter. Grundsätzlich geht aber kein Fußballer auf den Platz, um ein Spiel zu verlieren: Das hat die Mannschaft, die von Hainstädtern angeführt wird, schon bewiesen. Nach fünf Spielen ohne Sieg kam die SG II gegen den aktuellen Spitzenreiter SSV Brensbach II zu einem 5:3-Erfolg – allerdings mit tatkräftiger Mithilfe von Erstmannschaftsspielern aus der A-Liga. Erfolge gab es auch gegen Würzberg II (3:2) und Türk Breuberg II (6:0). Realistisch für die SG ist Tabellenrang zwölf oder dreizehn in dieser Saison.

Mit der Einrichtung einer dritten Auswahl hat der Gruppenligist TSV Höchst allen Fußballern im Verein verlässliche Rahmenbedingen geschaffen, um ihren Sport regelmäßig ausüben zu können. Und die Mannschaft, die aus ehemaligen A-Jugendlichen, Aushilfskräften und Spielern aus dem Alt-Herren-Team besteht, füllen dieser Rahmen mit reichlich Leben aus. Sechs Siege zum Auftakt in der Kreisliga C katapultierten die Drittvertretung an die Spitze der Liga. „Ja, das war schon stark, was wir da gezeigt haben, aber die Gegner kamen auch eher aus der unteren Tabellenhälfte.