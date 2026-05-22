C-Liga: Höchst III mit alten Haudegen zum Titel

Die Meistermannschaft des TSV Höchst III. Foto: Juergen Manschitz/TSV Höchst

Höchst. Am Samstag soll in Höchst eine große Sause steigen. Dann kann die erste Mannschaft des TSV Höchst in die Gruppenliga aufsteigen. Die Dritte, in der C-Liga beheimatet, hat schon vorgelegt und sich am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der C-Liga Odenwald gesichert.

Die Höchster Mannschaft ist ein Sammelbecken von jungen Wilden und alten Herren, darunter Gruppenliga-erfahrene Haudegen wie Rico Blecher, Daniel Manschitz, Karsten Specht, Jens Bendel oder Timo Knierim. Blecher, der eigentlich wegen eines Knorpelschadens seine Karriere beendet hatte und als Sportlicher Leiter der Höchster fungiert, half fünfmal aus. Ergebnis: 18 Tore und Platz zwei in der Torjägerliste.

Gleiches gilt für Timo Knierim, der ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses bereits seine Karriere beendet hatte und in der sportlichen Leitung die Fäden zieht. „Er hatte Lust, nach drei Jahren Pause nochmal anzugreifen. Das war wichtig, dass die Jungs zur Stelle waren, als wir sie gebraucht haben“, sagt Spielertrainer Tobias Eisenhauer. Der 31-Jährige ist seit 2021 Spielertrainer der C-Liga-Mannschaft der Höchster. Er lobt den Zusammenhalt beim TSV: „Es ist sich niemand zu schade, auch in der C-Liga zu spielen. Wir sind alle Freunde beim TSV und freuen uns, wenn die Jungs da helfen.“ Der TSV Höchst ist neben dem VfL Michelstadt, der SG Rimhorn/Neustadt und der SSV Brensbach einer von vier Clubs im Odenwald, die eine dritte Mannschaft aufbieten können.

Das Erfolgsrezept seines Teams beschreibt der jüngere Bruder von Kreisoberliga-Kapitän Christoph Eisenhauser so: „Wir waren auf den Punkt, wenn es drauf ankam, zur Stelle.“ Er habe von Beginn an einen Dreikampf mit der SG Nieder-Kainsbach und dem VfL Michelstadt erwartet. Und so kam es letztlich auch. „Ich habe früh das Ziel Meisterschaft ausgerufen. Die Mannschaft hat super mitgezogen und wir haben vor allem in den direkten Duellen abgeliefert“, schildert er und denkt vor allem gerne an den Vergleich mit dem VfL Michelstadt III zurück. „In Michelstadt lagen wir 0:2 zur Pause zurück, haben das Spiel in 20 Minuten zum 3:2 gedreht.“ Am Ende kassierten die Höchster zwar noch den Ausgleich, dennoch imponierte die Leistung ihrem Trainer.

TSV Höchst III wird nicht aufsteigen

Trotz der Meisterschaft haben die Höchster sich entschieden, nicht in die B-Liga aufzusteigen, sondern in der C-Liga zu bleiben. „Der Gesamtkader wird ein Tick kleiner und entsprechend sind wir auf das Neunerfeld angewiesen, vor allem dann, wenn beide Mannschaften auswärts spielen“, begründet Eisenhauer. Damit bietet sich für den VfL Michelstadt III die Chance zum Aufstieg, sollten die erste und zweite Mannschaft jeweils aufsteigen.

Höchst wird mit ihrer dritten Mannschaft also erneut in der C-Liga an den Start gehen. Im sechsten Jahr. Keine Selbstverständlichkeit, findet Eisenhauer. In der vergangenen Saison meldete die Höchster Dritte zweimal für ein Spiel auf Neunerfeld. „Ich denke, das wird nächste Saison eher etwas mehr werden.“ Das Modell „Bernhardt“ wurde vor zwei Jahren in der C-Liga eingeführt, um dem Vereinssterben entgegenzuwirken. „Das wurde in der Spielklasse auch gut angenommen“, begrüßt Eisenhauer die Maßnahme. Meldet ein Team spätestens 48 Stunden vor Anpfiff beim Klassenleiter an, dass es auf dem Neunerfeld spielen möchte, wird auf dem kleineren Feld mit nur neun Spielern gespielt.



