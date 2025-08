C-Liga: Heppenheimer Derby am ersten Spieltag

Heppenheim (fran). Jahrzehntelang zählte es zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Kreisstadt: das Lokalderby zwischen dem FC Starkenburgia und dem FC Sportfreunde. In der jüngeren Vergangenheit waren die Vergleiche zwischen den beiden Rivalen aber rar – was vor allem daran lag, dass die Sportfreunde eine wahre Berg-und-Talfahrt durch die Spielklassen hinlegten.

In den letzten 15 Jahren war man zwischen der D-Liga und der Gruppenliga schon überall vertreten, nach dem jüngsten Rückzug aus der Kreisoberliga sind die Kicker aus der Weststadt nun wieder in der C-Liga angesiedelt. Wie die Zweitvertretung des FC Starkenburgia, die in der vergangenen Spielzeit als Vizemeister der D-Liga über die Relegation den Sprung dorthin schaffte.