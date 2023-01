C-Liga: Für Sensbachtal II ist noch alles drin TSV darf noch von Aufstieg träumen +++ FC Finkenbachtal II erst mit drei Saisonsiegen

Sensbachtal II auf gutem Weg

„Bei aller Bescheidenheit, wir kommen von ganz unten in dieser Spielklasse“, erklärt Karlheinz Neuer vom TSV Sensbachtal II. „Unser Kader ist in den letzten Spielzeiten größer geworden und die Mannschaft ist in der Kreisliga C jetzt auch konkurrenzfähig.“ In der Winterpause steht das Reserveteam vom Buckelweg auf Tabellenplatz sechs, hat aber auch drei Spiele Rückstand zum Zweiten FSV Erbach II. Durch eine kleine Siegesserie der Ober-Sensbacher könnten sie die Kreisstädter noch vom Aufstiegsrelegationsplatz verdrängen. Es ist ein Ensemble, das zusammensteht auf dem Platz, und das mit Abwehrstratege Dennis Walther und Mittelfeldmotor Christoph Neuer zwei wichtige Akteure verfügt, die ein Spiel an sich ziehen können. „Zudem hebt sich das spielerische Niveau immens, wenn Denis und Steffen Deppe ins Geschehen eingreifen“, verrät der Sensbachtaler, der auch von der taktischen Ausrichtung des Perspektivteams überzeugt ist: „Die Mannschaft spielt Fußball, sie hat einen Plan und reagiert nicht nur, wie das vor Jahren noch der Fall war.“ Schade findet Neuer, dass Aaron Risch den Verein nach nur einem halben Jahr verlässt und zu seinem Heimatverein TSV Bullau zurückkehrt: „Aaron verkörperte ein belebendes Element in dieser Mannschaft.“ Mit vier Siegen zum Auftakt griff der TSV II gleich ganz oben an, verlor danach wieder etwas die Siegermentalität, aber auf der Zielgerade zur Winterpause gewann die Buckelweg-Elf fünf Mal hintereinander, darunter mit dem Rekordergebnis von 13:1 gegen Türk Breuberg II.

Zweitmannschaftskader mit 16 Spielern