C-Liga: Der Rückzug ist für Breuberg II keine Option Türk kämpft sich durch die Saison +++ Niazshahi verlässt Türk Beerfelden II

ODENWALDKREIS. Für Türk Breuberg II geht es in der Kreisliga C nur ums Weiterexistieren, während Türk Beerfelden II schon ein echtes Perspektivteam für das A-Liga-Team aufbietet.

Breuberg II kämpft

Es ist eigentlich kaum zu glauben: In der vergangenen Saison erreichte Türk Breuberg II sogar die Aufstiegsrunde und schloss mit einem starken fünften Tabellenrang ab. Das Breuberger Team hatte sich den Ruf des Favoritenschrecks erworben. Von alledem ist in der ersten Hälfte dieser Saison nichts mehr zu sehen. Nur 20 Tore erzielte das Team von Trainer Hüseyin Housein in den ersten 17 Spielen. Noch gruseliger wird es, wenn man auf die Gegentorbilanz schaut: Türkiyem II kassierte 88 Gegentore. Niemand in der C-Liga Odenwald musste häufiger den Ball aus dem eigenen Tor holen.

Immerhin: Beim TSV Höchst III holte die Mannschaft ein 3:3, beim VfR Würzberg II gewann Türk II 5:3 und gegen die FSV Erbach II, aktueller Tabellenzweiter, spielten die Housein-Schützlinge 2:2. Was ist also bei den Breuberger Fußballern los? Vorstandsmitglied Emin Yakim gibt Aufschluss: „Wir haben zum Rundenbeginn sieben Spieler im Erstmannschaftskader verloren. Das war wohl eine Konsequenz aus unserem Abstieg in die B-Liga – aber nicht nur“, sagt der ehemalige Torwart der Breuberger. Daraufhin mussten fünf Akteure des C-Liga-Teams aufrücken. „Wir ziehen das durch, auch wenn wir 20 Gegentore in einem Spiel bekommen. Wir werden die C-Liga-Mannschaft nicht zurückziehen“, legt Yakim nach. In den Dienst des Vereins stellt sich derzeit vor allem die Generation „Ü 45“, die mit fünf Akteuren den Laden am Laufen hält.

Viel Potenzial bei Türk Beerfelden II