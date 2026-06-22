C-Liga-Aufsteiger FSG Bensheim II im Porträt Die FSG Bensheim II steigt im fünften Anlauf in die Kreisliga C auf. Die zweite Mannschaft der FSG verteidigte in einem engen Saisonfinale den Aufstiegsplatz zwei von Redaktion · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Die FSG Bensheim II feiert den Aufstieg in die C-Liga. – Foto: FSG

Bensheim. Im fünften Anlauf hat es endlich geklappt: In der nächsten Saison wird die FSG Bensheim II in der C-Liga spielen. Die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Schmitt beendete die Saison in der D-Liga I auf dem zweiten Tabellenplatz und profitierte von der abgesagten Relegation im Kreis.



Bis zum letzten Spieltag war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Reserve des VfB Lampertheim, die am Ende nur einen Punkt hinter der FSG lag. Durch einen 5:0-Sieg gegen den VfR Bürstadt II festigte das Team den zweiten Platz. Daniel Geiß mit 47 Treffern Top-Torjäger der Liga Schmitt hatte erst vor der Saison das Traineramt von Thorsten Schaffert übernommen, der die Reserve zur Saison 2021/22 ins Leben gerufen hatte. Ihm ist es daher wichtig zu betonen, „dass Thorsten den Grundstein gelegt hat“. Eine weitere wichtige Personalie ist Ardian Reqica, der mit Schmitt die Mannschaft betreute. Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit, denn sie spielten in der Saison 2012/13 für die FSG in der Kreisoberliga und kennen sich seit dieser Zeit sehr gut.

Die größte Stärke in der abgelaufenen Saison war die Offensive. Im Schnitt traf die Fußballspielgemeinschaft viermal pro Spiel und stellte mit Daniel Geiß (47 Tore) den Toptorjäger der D-Klasse. Doch es lief auch nicht alles glatt: So gab es auch für die Weststädter den einen oder anderen unerklärlichen Punktverlust. Schmitt nennt die unglückliche Heimniederlage gegen die SG Reichenbach II oder die bittere Niederlage beim Lokalrivalen FC Italia. Anfang Mai drohte der FSG abermals eine Saison ohne Happy End. Zuvor setzte es gegen den direkten Konkurrenten aus Lampertheim eine 2:8-Niederlage auf heimischem Platz. Die Mannschaft zeigte aber eine Reaktion: Sowohl gegen Bürstadt als auch gegen den FV Hofheim II und die SG Rodau/Hähnlein II spielte Bensheim jeweils zu null.