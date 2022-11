Foto: System/ Stock.Adobe

C-Klasse statt Sabbatjahr Nachspielzeit mit Carlos Saraiva +++ Trainer von UDP Mainz spricht über den Schritt von der Oberliga in die C-Klasse und den guten Saisonstart +++ "Ich sehe einige Teams, die mit ihren Stärken ans Ziel kommen können" +++ WM wird auch im Winter im Restaurant gefeiert

In unserer Interview-Rubrik "Nachspielzeit" befragen wir wöchentlich in lockerem Rahmen interessante Spieler, Trainer oder Persönlichkeiten der Region über ihren Verein und ihre persönlichen Ziele. Heute zu Gast: Carlos Saraiva. Der 48-Jährige hat im Sommer B-Klasse Absteiger UDP Mainz übernommen. Dabei hat der gebürtige Wiesbadener, der in Hessen den Portugiesischen SV, TuS Hochheim und den SV Zeilsheim trainierte. Nach der Station beim Hessenligisten Zeilsheim war eigentlich ein Sabbatical geplant. Warum es doch anders kam, erklärt Saraiva im Interview der Woche.

Carlos, mit 29 Punkte aus 13 Spielen führt ihr die Tabelle der C-Klasse Mainz-Bingen Mitte derzeit an. Zufrieden? Absolut zufrieden! Es war klar, dass es auch mal Höhen und Tiefen geben wird. Mit zwei Niederlagen und zwei Remis haben wir die auch schon erlebt, etwa gegen Aksu, wo wir kurz vor Spielende einen Elfmeter gegen uns bekommen und den Ausgleich kassiert haben. Oder letzte Woche bei Croatia, wo wir zu Halbzeit 3:0 führen, auf dem kleinen Hartplatz im Käfig dann aber noch 3:5 verlieren. Im ersten Moment sind das frustrierende und enttäuschende Erlebnisse, aber letztendlich haben wir daraus gelernt und unsere Schlüsse gezogen. Beim jüngsten 6:2 gegen Livingroom hat es dann auch schon wieder besser ausgesehen. Wie sieht eure Zielsetzung für diese Runde aus und wer sind eure ärgsten Konkurrenten im Aufstiegsrennen? UDP hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, an die alten, erfolgreichen Zeiten anzuknüpfen. Es gibt aber einige Mannschaften in der Liga, die sich dasselbe vorgenommen haben und auch stark genug sind, um ans Ziel zu kommen. Finthen II etwa bekommt auch immer wieder von der ersten Mannschaft Unterstützung, Bosnjak ist mit seiner Erfahrung und Standardstärke ebenfalls gefährlich und auch Croatia und Aksu II sind alle noch sehr, sehr nah beieinander. Man hat auf jeden Fall schon gesehen, dass jeder jeden schlagen kann. Hier in Rheinhessen bist du eher ein unbeschriebenes Blatt. Wie bist du hier gelandet? Geboren bin ich in Wiesbaden und lebe in Hochheim. Die letzten acht Jahre war ich in Zeilsheim, zuletzt in der Hessenliga und unter anderem als Trainer an der Seite von Ex-Profi Sascha Amstätter. Anfang des Jahres habe ich dann den Job gewechselt und wollte eigentlich ein Sabbatjahr einlegen, als UDP mich angesprochen hat… …und du verzichtest für einen Trainerjob in der C-Klasse auf deine Auszeit und wechselst aus der Oberliga in die Kreisklasse? Man muss fairerweise sagen, dass UDP mich schon zum dritten Mal angesprochen hat. Nach acht Jahren, in denen ich fünf Tage die Woche auf dem Fußballplatz gestanden habe, dachte ich mir: zwei Trainingseinheiten die Woche und ein Spiel, das bekommst du hin. So kam eins zum anderen.