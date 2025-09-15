 2025-09-10T07:23:22.987Z

Die SG Aufkirchen/Malching (weiße Trikots) war gegen Gröbenzell immer überlegen.
– Foto: Hans Kürzl

C-Klasse: Spielgemeinschaft kassiert Ausgleich in Nachspielzeit

Fast hätte es geklappt mit einem Sieg für die Spielgemeinschaft aus Malching und Aufkirchen. Doch Adelshofens Aufholjagd wurde belohnt.

Aufkirchen - Knapp verpasst hat die Spielgemeinschaft (SG) aus Malching und Aufkirchen den Sieg. Obwohl man zur Pause durch Adrian Ostermeier und Marcel Eder mit 2:0 vorn lag, reichte es beim SV Adelshofen II nur zum 3:3.

Denn die Gastgeber setzten mit Michael Kingston und Luca Turacci zur erfolgreichen Aufholjagd an. Eder gelang zwar für die SG kurz vor Schluss das 3:2, doch Turacci setzte in der Nachspielzeit den Endstand.

Hans KürzlAutor