Die SG Aufkirchen/Malching (weiße Trikots) war gegen Gröbenzell immer überlegen. – Foto: Hans Kürzl
C-Klasse: Spielgemeinschaft kassiert Ausgleich in Nachspielzeit
Fast hätte es geklappt mit einem Sieg für die Spielgemeinschaft aus Malching und Aufkirchen. Doch Adelshofens Aufholjagd wurde belohnt.
Aufkirchen - Knapp verpasst hat die Spielgemeinschaft (SG) aus Malching und Aufkirchen den Sieg. Obwohl man zur Pause durch Adrian Ostermeier und Marcel Eder mit 2:0 vorn lag, reichte es beim SV Adelshofen II nur zum 3:3.
Denn die Gastgeber setzten mit Michael Kingston und Luca Turacci zur erfolgreichen Aufholjagd an. Eder gelang zwar für die SG kurz vor Schluss das 3:2, doch Turacci setzte in der Nachspielzeit den Endstand.