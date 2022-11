C-Klasse kompakt: Erste Niederlage für den SV Puch am letzten Spieltag Aufkirchen verliert wieder am grünen Tisch

Kein gutes Wochenende für die ersten Mannschaften in den C-Klassen. Der SV Puch verliert erstmals und Aufkirchen trat erst gar nicht an.

Landkreis – Die C-Klassen trudeln ihrem Ende entgegen. Nach dem letzten Spieltag stehe nun nur noch zwei Nachholspiele auf dem Terminplan.

C-Klasse 1

SV Althegnenberg II - FSV Aufkirchen – Zum dritten Mal in neun Spielen mussten die Fußballer aus Aufkirchen, die vor der Saison freiwillig in die C-Klasse zurück gegangen waren, die Punkte am grünen Tisch abgeben. Immerhin konnten sie dank dreier Siege in den restlichen sechs Partien verhindern auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen.

C-Klasse 2

SV Puchheim II - SV Puch 4:2 (3:1) – Bisher waren die Pucher locker durch die Herbstrunde gekommen. Neben etlichen klaren Siegen hatte es nur mit dem Unentschieden gegen den TSV Fürstenfeldbruck West II einen kleinen Ausrutscher gegeben. Dabei waren die Gäste gegen Puchheims zweite Garde durch Patrick Bingula nach 13. Minuten sogar noch in Führung gegangen. Doch die Gastgeber konterten in nur 17 Minuten durch Viliam Rada, und zweimal Maros Knapik zum 3:1. Der zweite Treffer von Bingula (61.) machte den Gästen kurzzeitig Hoffnung. Doch nur vier Minuten später schnürte Knapik seinen ganz persönlichen Dreierpack zur Entscheidung. Der SV Puch bleibt damit auf dem ersten, der SV Puchheim II auf dem zweiten Platz. (Hans Kürzl)