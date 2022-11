C-Klasse 6 kompakt: Pliening lässt abreißen – Parsdorfs Reserve punktet dank starker Aufholjagd C-KLASSE 6 - TSV fehlen nach 1:1 schon vier Punkte auf Platz zwei

Es ist also der vierte Platz geworden für den TSV Pliening-Landsham. In der ersten Halbzeit hatte das C-Klassen-Match außer einer frühen Auswechselung keine besonderen Ereignisse zu bieten, die Teams neutralisierten sich. In der zweiten Hälfte gab es dafür um so mehr.

Shehab Alqadi brachte die Plieninger mit 1:0 (62.) in Führung. Doch 15 Minuten später konnten die Gäste durch Lukas Högers Treffer (75.) wieder egalisieren. In einer umkämpften Endphase hat Plienings Thomas Fleischer in der 87. Minute noch eine Zeitstrafe erhalten, doch es blieb beim leistungsgerechten Unentschieden.

Nachdem die Platzherren in den Vorwochen stets in oder an den Aufstiegsrängen dran waren, ist das 1:1 ein kleiner Rückschritt. Es bedeutet nun vier Zähler Rückstand auf Platz zwei. Die Elf von Spielertrainer Christian König überwintert auf Rang vier – und Zornedings Dritte auf dem neunten.

Pliening: Hainala, Fleischer, Nikels, Schindler, Scheidweiler, Te Heesen, Märkl, Mattusch, Zeidler, Röckelein, Stieglbauer; Dobra, Rötzer, Alqadi.

Zorneding III: Stocker, Wortmann, Mayr, Pfluger, Kalke, Heinz, Fruehling, Schön, S. Englmann, Höger, N. Englmann; Wall, Leutner, Seinmaier, Schonlau. (pso)