C-Klasse 4: Ligabericht

Ein packendes Ligaspiel zwischen dem ESV Penzberg III und Geto-Dacii G. Partenkirchen II endete nach turbulenten 90 Minuten mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden.
Bereits in der 2. Minute sorgte Robert Mitrofan für einen Blitzstart der Gäste und brachte Geto-Dacii früh mit 0:1 in Führung. Penzberg tat sich in der Folge schwer, ins Spiel zu kommen, und so erhöhte Milos Basara kurz vor der Pause in der 43. Minute auf 0:2.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der ESV jedoch ein völlig anderes Gesicht. Christopher Gollinger verkürzte in der 61. Minute auf 1:2, ehe Silvan Zimmermann nur eine Minute später (62.) den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Doch die Gäste antworteten prompt: Dietrich Hahn stellte in der 65. Minute die Führung für Geto-Dacii wieder her (2:3). Das Spiel blieb weiterhin offen, und erneut war es Silvan Zimmermann, der in der 67. Minute zum 3:3 ausglich.
In der Schlussphase schien Daniel Enache mit seinem Treffer in der 82. Minute das Spiel zugunsten der Gäste zu entscheiden (3:4). Doch Penzberg gab nicht auf: Silvan Zimmermann krönte seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer des Tages und sicherte seiner Mannschaft in der 83. Minute das verdiente 4:4.
Ein Spiel, das den 70 Zuschauern alles bot: viele Tore, spannende Wendungen und zwei Teams, die bis zum Schluss um jeden Ball kämpften.
Die Gäste zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung. Bereits in der 22. Minute brachte Timo Keer den SV Unterhausen II mit einem präzisen Abschluss in Führung. Trotz einiger Gegenangriffe der DJK Penzberg blieb es zur Halbzeit bei diesem knappen Vorsprung.
In der zweiten Halbzeit setzte SV Unterhausen II seine Dominanz fort. In der 65. Minute erhöhte Luis Popp mit seinem Treffer auf 0:2. DJK Penzberg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zurückzufinden, während Unterhausen weiterhin gefährlich blieb.
Den Schlusspunkt setzte Lucas Rannetshauser in der 87. Minute mit einem sehenswerten Treffer, der den verdienten 0:3-Endstand besiegelte.
SV Unterhausen II zeigte eine souveräne Leistung und sicherte sich wichtige drei Punkte. DJK Penzberg konnte trotz kämpferischem Einsatz die Niederlage nicht abwenden.