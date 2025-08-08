C-Klasse 4: Ligabericht

Ein packendes Ligaspiel zwischen dem ESV Penzberg III und Geto-Dacii G. Partenkirchen II endete nach turbulenten 90 Minuten mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden.

Bereits in der 2. Minute sorgte Robert Mitrofan für einen Blitzstart der Gäste und brachte Geto-Dacii früh mit 0:1 in Führung. Penzberg tat sich in der Folge schwer, ins Spiel zu kommen, und so erhöhte Milos Basara kurz vor der Pause in der 43. Minute auf 0:2.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der ESV jedoch ein völlig anderes Gesicht. Christopher Gollinger verkürzte in der 61. Minute auf 1:2, ehe Silvan Zimmermann nur eine Minute später (62.) den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Doch die Gäste antworteten prompt: Dietrich Hahn stellte in der 65. Minute die Führung für Geto-Dacii wieder her (2:3). Das Spiel blieb weiterhin offen, und erneut war es Silvan Zimmermann, der in der 67. Minute zum 3:3 ausglich.

In der Schlussphase schien Daniel Enache mit seinem Treffer in der 82. Minute das Spiel zugunsten der Gäste zu entscheiden (3:4). Doch Penzberg gab nicht auf: Silvan Zimmermann krönte seine starke Leistung mit seinem dritten Treffer des Tages und sicherte seiner Mannschaft in der 83. Minute das verdiente 4:4.

Ein Spiel, das den 70 Zuschauern alles bot: viele Tore, spannende Wendungen und zwei Teams, die bis zum Schluss um jeden Ball kämpften.