 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

C-Klasse 1 München

Ligabericht zum 18. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 17:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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C-Klasse 1
Türk Dachau
1.FC Kollbach II
Karlsfeld IV
Vierkirchen II

Der 18. Spieltag der Saison brachte erneut einige spannende Begegnungen und Bewegung im Tabellenmittelfeld, während die Spitze und das Tabellenende sich weiter sortieren.

SV Türk Dachau bleibt Verfolger Nummer eins

Mit einem souveränen 3:1-Erfolg gegen SC Vierkirchen II behauptete der SV Türk Dachau den zweiten Tabellenplatz und verkürzt den Rückstand auf den Spitzenreiter SV Weichs II zumindest vorübergehend. Die Mannschaft stellte dabei erneut ihre Offensivstärke unter Beweis und bleibt erster Anwärter auf die Verfolgerrolle.

SG Gerberau/Ludwigsfeld mit Auswärtssieg

Die SG Gerberau/Ludwigsfeld setzte sich knapp mit 2:1 bei SV Weichs II durch und festigte damit Rang drei. Der Auswärtssieg ist umso bedeutender, da Spitzenreiter Weichs in dieser Saison bislang kaum Punkte abgab.

Torfeuerwerk in Karlsfeld

TSV Eintracht Karlsfeld IV feierte einen Kantersieg gegen A.E. Galan Dachau II. Mit 7:1 unterstrich Karlsfeld die eigene Heimstärke und klettert auf Platz vier, bei zwei Spielen weniger als einige Konkurrenten.

Kollbach ringt Röhrmoos nieder

Im Tabellenkeller sicherte sich 1.FC Kollbach II mit einem 4:3-Auswärtssieg bei SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos II wichtige Punkte. Trotz des Erfolgs bleibt man auf Rang zwölf, verkürzt aber den Abstand auf das rettende Ufer etwas.

Weitere Ergebnisse im Überblick:

  • SV Petershausen II – SC Lerchenauer See II 1:3
  • FC Tandern II – TSV Indersdorf III 2:3
  • SpVgg Hebertshausen II – SV Odelzhausen II (abgesetzt)

Aktuelle Tabellenspitze nach 18 Spieltagen:

  1. SV Weichs II – 46 Punkte
  2. SV Türk Dachau – 40 Punkte
  3. SG Gerberau/Ludwigsfeld – 36 Punkte
  4. TSV Eintracht Karlsfeld IV – 33 Punkte

Im Tabellenkeller kämpfen weiterhin SC Lerchenauer See II, A.E. Galan Dachau II, 1.FC Kollbach II, FC Tandern II und SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos II um den Klassenerhalt.

Mit dem 19. Spieltag steht die Liga nun vor einer richtungsweisenden Phase, in der sich entscheidet, wer oben dranbleibt und wer unten noch einmal Boden gutmachen kann.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
FC Tandern
FC TandernFC Tandern II
TSV Indersdorf
TSV IndersdorfIndersdorf III
2
3

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh. II
SV Odelzhausen
SV OdelzhausenOdelzhausen II
-
-
§ Urteil

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs II
SG Gerberau/Ludwigsfeld
SG Gerberau/LudwigsfeldSG Gerberau/Ludwigsfeld
1
2
Abpfiff

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SV Türk Dachau
SV Türk DachauTürk Dachau
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen II
3
1
Abpfiff

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos
SpVgg Röhrmoos-GroßinzemoosRöhrmoos II
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach II
3
4
Abpfiff

So., 22.03.2026, 17:30 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld IV
A.E. Galan Dachau
A.E. Galan DachauAEG Dachau II
7
1
Abpfiff

So., 22.03.2026, 12:30 Uhr
SV Petershausen
SV PetershausenPetershausen II
SC Lerchenauer See
SC Lerchenauer SeeLerchen. See II
1
3
Abpfiff