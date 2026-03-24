C-Klasse 1 München

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Der 18. Spieltag der Saison brachte erneut einige spannende Begegnungen und Bewegung im Tabellenmittelfeld, während die Spitze und das Tabellenende sich weiter sortieren.

SV Türk Dachau bleibt Verfolger Nummer eins

Mit einem souveränen 3:1-Erfolg gegen SC Vierkirchen II behauptete der SV Türk Dachau den zweiten Tabellenplatz und verkürzt den Rückstand auf den Spitzenreiter SV Weichs II zumindest vorübergehend. Die Mannschaft stellte dabei erneut ihre Offensivstärke unter Beweis und bleibt erster Anwärter auf die Verfolgerrolle.

SG Gerberau/Ludwigsfeld mit Auswärtssieg

Die SG Gerberau/Ludwigsfeld setzte sich knapp mit 2:1 bei SV Weichs II durch und festigte damit Rang drei. Der Auswärtssieg ist umso bedeutender, da Spitzenreiter Weichs in dieser Saison bislang kaum Punkte abgab.

Torfeuerwerk in Karlsfeld

TSV Eintracht Karlsfeld IV feierte einen Kantersieg gegen A.E. Galan Dachau II. Mit 7:1 unterstrich Karlsfeld die eigene Heimstärke und klettert auf Platz vier, bei zwei Spielen weniger als einige Konkurrenten.

Kollbach ringt Röhrmoos nieder

Im Tabellenkeller sicherte sich 1.FC Kollbach II mit einem 4:3-Auswärtssieg bei SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos II wichtige Punkte. Trotz des Erfolgs bleibt man auf Rang zwölf, verkürzt aber den Abstand auf das rettende Ufer etwas.

Weitere Ergebnisse im Überblick:

SV Petershausen II – SC Lerchenauer See II 1:3

FC Tandern II – TSV Indersdorf III 2:3

SpVgg Hebertshausen II – SV Odelzhausen II (abgesetzt)

Aktuelle Tabellenspitze nach 18 Spieltagen:

SV Weichs II – 46 Punkte SV Türk Dachau – 40 Punkte SG Gerberau/Ludwigsfeld – 36 Punkte TSV Eintracht Karlsfeld IV – 33 Punkte

Im Tabellenkeller kämpfen weiterhin SC Lerchenauer See II, A.E. Galan Dachau II, 1.FC Kollbach II, FC Tandern II und SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos II um den Klassenerhalt.

Mit dem 19. Spieltag steht die Liga nun vor einer richtungsweisenden Phase, in der sich entscheidet, wer oben dranbleibt und wer unten noch einmal Boden gutmachen kann.