C-Juniorinnen stürmen zum Turniersieg

– Foto: TuS Eintracht Bielefeld

Makellose Bilanz: TuS Eintracht Bielefeld stürmt zum Turniersieg

Am Samstagvormittag demonstrierten die C-Juniorinnen von TuS Eintracht Bielefeld ihre absolute Vormachtstellung und sicherten sich mit einer beeindruckenden Bilanz den ersten Platz beim Hallenturnier. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen ließ das Team der Konkurrenz keine Chance.

Ein Turnier der Superlative

Von Beginn an ließen die Bieleferinnen keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. Bereits im ersten Spiel gegen TuS 08 Senne I II setzte die Eintracht mit einem deutlichen 5:0-Erfolg ein Ausrufezeichen. Dieser Offensivdrang zog sich wie ein roter Faden durch den Vormittag. Besonders bemerkenswert: In fünf Partien erzielte das Team ein Torverhältnis von 13:0. Die Defensive stand felsenfest und ließ über die gesamte Turnierdauer keinen einzigen Gegentreffer zu.