C-Juniorinnen stürmen zum Turniersieg

Am Samstagvormittag demonstrierten die C-Juniorinnen von TuS Eintracht Bielefeld ihre absolute Vormachtstellung und sicherten sich mit einer beeindruckenden Bilanz den ersten Platz beim Hallenturnier. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen ließ das Team der Konkurrenz keine Chance.
Von Beginn an ließen die Bieleferinnen keinen Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen. Bereits im ersten Spiel gegen TuS 08 Senne I II setzte die Eintracht mit einem deutlichen 5:0-Erfolg ein Ausrufezeichen. Dieser Offensivdrang zog sich wie ein roter Faden durch den Vormittag. Besonders bemerkenswert: In fünf Partien erzielte das Team ein Torverhältnis von 13:0. Die Defensive stand felsenfest und ließ über die gesamte Turnierdauer keinen einzigen Gegentreffer zu.
Die Ergebnisse im Überblick:
5:0 gegen TuS 08 Senne I II
3:0 gegen FC Altenhagen
4:1 gegen TuS 08 Senne I
1:0 gegen TuS Quelle (7er)
1:0 gegen Spvg Steinhagen
Besonders im entscheidenden Spiel gegen die Zweitplatzierten von TuS 08 Senne I I (4:1) bewies die Eintracht Nervenstärke und Effizienz vor dem Tor.
Mit der maximalen Punktausbeute von 15 Punkten krönte sich TuS Eintracht Bielefeld zum verdienten Turniersieger. Auf den Plätzen folgten TuS 08 Senne I I und die Spvg Steinhagen, die sich aufgrund des besseren Torverhältnisses den dritten Platz vor der punktgleichen TuS Quelle sicherte.