C-Juniorinnen: Gruppenligameister auf der Couch

Die C-Juniorinnen des KSV Hessen Kassel können sich ab gestern Gruppenliga-Meister 2025 nennen. Durch den 4:2 Heimsieg des JFV Ebsdorfergrund gegen des FC Gambach haben die Junglöwinnen vor dem letzten Spieltag sechs Punkte Vorsprung und können auch nicht mehr vom ärgsten Verfolger aus Gambach vom Platz an der Sonne verdrängt werden.

Wir gratulieren den Mädchen zu einer außerordentlich erfolgreichen Saison ohne Niederlage in den Ligaspielen (die einzige Niederlage basiert auf einer Entscheidung der Klassenleitung, da sich mit dem Gegner nicht rechtzeitig auf einen Nachholtermin geeinigt werden konnte), einem zweiten Platz bei den Hessischen-Futsal-Meisterschaften in der Halle und dem Einzug ins Hessenpokal-Finalturnier für C-Juniorinnen auf dem 11´er-Feld. Hierfür drücken wir dem Nachwuchs des KSV ganz fest die Daumen und hoffen, dass sie ihren im letzten Jahr errungenen Titel bei der diesjährigen Ausgabe am 15.06.2025 in Bad Hersfeld erfolgreich verteidigen können.