C-Juniorinnen des KSV Hessen weiter ohne Punktverlust

Im Spiel des Tabellendritten aus Kassel gegen den Tabellenzweiten aus Ebsdorfergrund war für die Gäste aus Mittelhessen am Mittwochabend in Kassel nichts zu holen. Bei strömendem Regen gewannen die KSV-Mädels auch die Heimpartie gegen die starke Mannschaft aus Ebsdorfergrund am Ende verdient mit 2:0 und bauten damit ihre Serie von nun 10 Spielen ohne Punktverlust aus.

Mit ca. 5-minütiger Verspätung begann die Partie auf dem E-Platz am Auestadion und die Junglöwinnen machten von Anfang an deutlich, dass sie diese Partie erfolgreich gestalten wollten. Doch es wurde auch schnell klar, dass dieses Spiel gegen die, mit vielen Spielerinnen aus dem B-Juniorinnen Hessenliga-Team gespickten, Mannschaft aus Ebsdorfergund kein Selbstläufer werden würde. Der erste Versuch von Antreiberin Clara Trümner brachte noch keine wirkliche Gefahr für das Gästetor, doch in der 9. Minute konnte Marlene Remus die Heimmannschaft in Führung bringen. Nach Zuspiel von Abwehrorganisatorin Nora Meißner setzte sich die Kassler Außenspielerin gegen zwei Verteidigerinnen durch, scheiterte mit ihrem Abschluss allerdings an der gut reagierenden Torhüterin, die allerdings den nassen Ball nicht festhalten konnte und so konnte Remus den Abpraller zur 1:0-Führung im gegnerischen Tor unterbringen. In der Folge machten sich die Mädchen des KSV das Leben mit vielen Ungenauigkeiten im Spielaufbau selber schwer und luden die Gäste immer wieder zu Gegenangriffen ein, die allerdings überwiegend von der gut stehenden Defensivreihe unterbunden werden konnten. Einzig mit Versuchen aus der Distanz kamen die Gäste aus Mittelhessen mal zum Abschluss, ohne aber wirkliche Torgefahr heraufbeschwören zu können. So spielte sich die Partie meist im Mittelfeld ab und beide Abwehrreihen konnten den Ball erfolgreich vom eigenen Tor fernhalten. So führte dann auch ein Abschluss aus der zweiten Reihe zum zweiten Treffer der Junglöwinnen. In der 33. Minute legte Paulina Kapsa den Ball auf Marlene Remus ab, die mit einem strammen, platzierten Flachschuss der Torhüterin aus Ebsdorferfrund keine Abwehrmöglichkeit ließ. Mit diesem Ergebnis ging es dann nach handgestoppten 34 Minuten in die Pause.