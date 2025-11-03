Ratingen feierte einen Befreiungsschlag. – Foto: Markus Becker

C-Junioren von Ratingen 04/19 landen einen Befreiungsschlag Vor dem Spiel hatte Kampmann Florian Blaschke, der nach seiner Verletzungspause wieder fit war, ins Tor beordert – er hatte sich den Einsatz aufgrund seiner Leistung im Training und in den Testspielen redlich verdient.

Die Zuschauer sahen ein enges Spiel, in dem die Ratinger nach 20 Minuten 1:0 in Führung gingen. Nach einem Eckball köpfte Mikail Aslan aufs Wuppertaler Gehäuse, der Keeper des WSV konnte diesen noch abwehren. Doch in Abstaubermanier drückte Keno Meißner den Ball über die Linie. Und dieser Treffer war ein Befreiungsschlag für Kampmanns Team. Vier Minuten später verwandelte Ben Szopinski einen Freistoß direkt, und 04/19 führte mit 2:0. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

"Last von den Schultern gefallen" Doch einen individuellen Fehler der Ratinger Deckung nutzte Nael Küppers unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum 1:2-Anschlusstreffer. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, zwei, drei gute Chancen liegen gelassen. Wuppertal hatte kaum noch Gelegenheiten, aber bei einem so engen Spielstand kann immer etwas passieren“, sagte. Kurz vor dem Spielende hatte der Wuppertaler SV dann noch eine Standardsituation. Der Ball flog allerdings übers Tor, und kurz danach ertönte der Schlusspfiff. „Der Jubel bei den Jungs und auch beim Trainer- und Funktionsteam war riesengroß. Man hat richtig gespürt, dass uns allen eine Last von den Schultern gefallen ist“, berichtete Kampmann.