C-Junioren von Ratingen 04/19 landen einen Befreiungsschlag

Die Zuschauer sahen ein enges Spiel, in dem die Ratinger nach 20 Minuten 1:0 in Führung gingen. Nach einem Eckball köpfte Mikail Aslan aufs Wuppertaler Gehäuse, der Keeper des WSV konnte diesen noch abwehren. Doch in Abstaubermanier drückte Keno Meißner den Ball über die Linie. Und dieser Treffer war ein Befreiungsschlag für Kampmanns Team. Vier Minuten später verwandelte Ben Szopinski einen Freistoß direkt, und 04/19 führte mit 2:0. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.
Doch einen individuellen Fehler der Ratinger Deckung nutzte Nael Küppers unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zum 1:2-Anschlusstreffer. „Wir haben es unnötig spannend gemacht, zwei, drei gute Chancen liegen gelassen. Wuppertal hatte kaum noch Gelegenheiten, aber bei einem so engen Spielstand kann immer etwas passieren“, sagte. Kurz vor dem Spielende hatte der Wuppertaler SV dann noch eine Standardsituation. Der Ball flog allerdings übers Tor, und kurz danach ertönte der Schlusspfiff. „Der Jubel bei den Jungs und auch beim Trainer- und Funktionsteam war riesengroß. Man hat richtig gespürt, dass uns allen eine Last von den Schultern gefallen ist“, berichtete Kampmann.
Am Samstag geht es für die U15 von 04/19 mit einem weiteren Heimspiel in der Regionalliga West Staffel 2 weiter: Um 15 Uhr empfängt man die SG Unterrath, die mit sechs Punkten den achten Platz in der Tabelle belegt, im Sportpark. „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, es ist ein Derby zweier punktgleichen Mannschaften“, sagte Kampmann nach dem zweiten Saisonsieg.
04/19: Blaschke – Szopinski, Gürlek, Farhan Shaib, Aydin, Merkel (47. Maaßen), Aslan, Kim, Raßmann, Doveden, Meißner (47. Haxhiu, 60. Nilsson). Tore: 1:0 Meißner (20.), 2:0 Szopinski (24.) 2:1 Küppers (36.).