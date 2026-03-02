C-Junioren von 04/19 verlassen die Abstiegsplätze

Der Jubel bei den Spielern von Ratingen 04/19 war riesengroß, Trainer Daniel Kampmann fiel ein großer Stein vom Herzen, und auch die Eltern sowie das Fanlager der Blau-Gelben auf der Tribüne freuten sich: Die C-Junioren von Ratingen 04/19 haben die lange Durststrecke beendet und endlich einen Sieg einfahren können. Gegen den FC Hennef 05 kamen sie zu einem 2:0-Erfolg. Fast genau vier Monate – auch aufgrund der langen Winterpause – lag der letzte Sieg gegen den Wuppertaler SV zurück (2. November 2025, 2:1).
Und gegen den Absteiger aus der Staffel 1 der Regionalliga legten die Blau-Gelben wie die Feuerwehr los. Die Gäste hatten Anstoß, doch die Gastgeber gewannen den Ball schnell dank ihres starken Pressings, Mikail Hamza Aslan flankte ihn in den Hennefer Strafraum, Kapitän Keyhan Aydin ließ ihn durch, und die Direktabnahme von Algest Haxhui landete links oben im Torwinkel. Es war ein wunderschöner Treffer, der für die Ratinger wie ein Befreiungsschlag wirkte.
Im zweiten Durchgang wurde Aydin im Strafraum gefoult, und Ben Szopinski verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0 in der 57. Minute. Dabei blieb es am Ende auch, der Rest war Jubel.
Neben dem eigenen Erfolg lief der Spieltag an sich auch für die Ratinger, denn sowohl der FC Wegberg-Beeck als auch der Wuppertaler SV verloren die Partien, und so kletterte die Kampmann-Truppe auf Platz zehn, den ersten Nichtabstiegsplatz. „Schön, dass wir die Abstiegsplätze verlassen haben, aber natürlich müssen wir diese Leistung in den nächsten Spielen bestätigen und weitere Punkte einfahren“, sagte Kampmann.
Am kommenden Wochenende ist ein Großteil der Ratinger C-Jugend beim Sichtungsturnier für die Kreis- und Niederrheinauswahl in Duisburg. Am Sonntag, 8. März wird Kampmann mit dem verbleibenden Kader ein Testspiel im Sportpark am Götschenbeck gegen Rot-Weiß Oberhausen absolvieren. Das Meisterschaftsspiel bei Eintracht Dortmund wurde daher auf den 21. März verlegt. Das nächste Regionalliga-Spiel bestreiten die Blau-Gelben am 14. März um 15 Uhr zu Hause gegen Arminia Bielefeld.
04/19: Blaschke – Szopinski, Gürlek, Farhan Shaib, Aydin, Aslan (39. Kim), Maaßen, Doveden (70. Bahci), Haxhiu, Nilsson (48. Haridy), Meißner (64. Raßmann)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: