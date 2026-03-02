C-Junioren von 04/19 verlassen die Abstiegsplätze

Die C-Junioren von 04/19 haben die Rote Laterne abgegeben. – Foto: Markus Becker

Der Jubel bei den Spielern von Ratingen 04/19 war riesengroß, Trainer Daniel Kampmann fiel ein großer Stein vom Herzen, und auch die Eltern sowie das Fanlager der Blau-Gelben auf der Tribüne freuten sich: Die C-Junioren von Ratingen 04/19 haben die lange Durststrecke beendet und endlich einen Sieg einfahren können. Gegen den FC Hennef 05 kamen sie zu einem 2:0-Erfolg. Fast genau vier Monate – auch aufgrund der langen Winterpause – lag der letzte Sieg gegen den Wuppertaler SV zurück (2. November 2025, 2:1).