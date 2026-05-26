C-Junioren von 04/19 kämpfen um Regionalliga-Zukunft Nach dem 1:2 in Unterrath brauchen die Ratinger im Heimspiel gegen Viktoria Köln unbedingt drei Punkte. Danach wartet Meister Rot-Weiss Essen. von RP / Markus Hausdorf · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Für den Ratinger Nachwuchs geht es jetzt um alles. – Foto: Jens Terhardt

Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei der SG Unterrath steckt die C-Jugend von Ratingen 04/19 in akuter Abstiegsgefahr und muss zwei Spieltage vor dem Saisonende um den Verbleib in der Regionalliga West, Staffel 2 bangen.

Enttäuschte Gesichter gab es im Lager von Ratingen 04/19 nach dem Schlusspfiff bei der SG Unterrath. Die Mannschaft von Daniel Kampmann zeigte bei Temperaturen von rund 30 Grad nicht ihr bestes Spiel, kämpfte leidenschaftlich und gab alles. Doch am Ende reichte der Wille nicht, die Partie ging mit 1:2 verloren. Die Ratinger waren sauer und enttäuscht. Weil sie selbst gute Chancen zum Unentschieden nicht nutzten, aber auch wegen des Schiedsrichtergespanns, das aus 04/19-Sicht die eine oder andere umstrittene Entscheidung traf. In der Anfangsphase gelang es der SG Unterrath, Fehler der Gäste zu provozieren. Die Kampmann-Truppe kam nicht gut ins Spiel und kassierte in der 6. Minute das 0:1. Safouan Charkaoui schoss aus 23 Metern zentral aufs Ratinger Gehäuse und der Ball senkte sich über 04/19-Keeper Florian Bläschke ins Tor. Die Entstehung des Gegentreffers hätte das Kampmann-Team anders verteidigen und den Schuss verhindern müssen. Dennoch kamen die Ratinger zu einer guten Chance aus elf Metern, die aber vereitelt wurde. Einen möglichen Handelfmeter gab es nicht.