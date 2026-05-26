C-Junioren von 04/19 kämpfen um Regionalliga-Zukunft

Nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei der SG Unterrath steckt die C-Jugend von Ratingen 04/19 in akuter Abstiegsgefahr und muss zwei Spieltage vor dem Saisonende um den Verbleib in der Regionalliga West, Staffel 2 bangen.
Enttäuschte Gesichter gab es im Lager von Ratingen 04/19 nach dem Schlusspfiff bei der SG Unterrath. Die Mannschaft von Daniel Kampmann zeigte bei Temperaturen von rund 30 Grad nicht ihr bestes Spiel, kämpfte leidenschaftlich und gab alles. Doch am Ende reichte der Wille nicht, die Partie ging mit 1:2 verloren. Die Ratinger waren sauer und enttäuscht. Weil sie selbst gute Chancen zum Unentschieden nicht nutzten, aber auch wegen des Schiedsrichtergespanns, das aus 04/19-Sicht die eine oder andere umstrittene Entscheidung traf.
In der Anfangsphase gelang es der SG Unterrath, Fehler der Gäste zu provozieren. Die Kampmann-Truppe kam nicht gut ins Spiel und kassierte in der 6. Minute das 0:1. Safouan Charkaoui schoss aus 23 Metern zentral aufs Ratinger Gehäuse und der Ball senkte sich über 04/19-Keeper Florian Bläschke ins Tor. Die Entstehung des Gegentreffers hätte das Kampmann-Team anders verteidigen und den Schuss verhindern müssen. Dennoch kamen die Ratinger zu einer guten Chance aus elf Metern, die aber vereitelt wurde. Einen möglichen Handelfmeter gab es nicht.
Nach gutem Start in Halbzeit zwei folgte eine weitere strittige Situation. „Die SGU brachte in der 40. Minute einen Eckball in unseren Strafraum, der dann vom Bauch bzw. der Hüfte von unserem eigenen Mann, Yasin Gürlek, auf unser Gehäuse kam. Aus unserer Sicht war der Ball nicht über die Linie, aber am Ende hat der Assistent auf Tor entschieden und der Schiedsrichter hat sich dem angeschlossen“, berichtete Kampmann. Sechs Minuten vor dem Spielende erzielte Jason Doveden den 1:2-Anschlusstreffer für 04/19. Trotz weiterer Chancen blieb es am Ende beim 1:2. Nach Ansicht von Trainer Daniel Kampmann wäre eine Punkteteilung wie im Hinspiel leistungsgerecht gewesen.
Am kommenden Wochenende sind die Ratinger noch einmal spielfrei. Dann folgen die beiden finalen Begegnungen um den Verbleib in der Regionalliga West. Im letzten Heimspiel der Saison zählt am 6. Juni (15 Uhr, Stadtwerke Sportpark) nur ein Sieg gegen den FC Viktoria Köln. Das letzte Saisonspiel bestreitet die C-Jugend von Ratingen 04/19 am 13. Juni um 15 Uhr beim Tabellenführer, Meister und Aufsteiger Rot-Weiss Essen.
SG Unterrath – Ratingen 04/19 2:1 (1:0). 1:0 (6.) Safouan Charkaoui, 2:0 (40.) Yasin Gürlek (Eigentor), 2:1 (64.) Jason Doveden. 04/19: Blaschke – Szopinski, Farhan Shaib, Haridy, Aydin, Aslan, Höpfner (35. Gürlek), Maaßen (55. Meißner), Lüdtke, Haxhiu (55. Doveden), Bahci.