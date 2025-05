C-Junioren von 04/19 erfüllen Teil eins ihrer Mission

In Köln musste Voss neben dem Langzeitverletzten Muksin Agyemang auf die Stammkeeper Nils Poncin und Abwehrspieler Frederik Vöge verzichten. Zudem fiel kurzfristig auch Djordje Tosic krankheitsbedingt aus.

„Es war das erwartet schwere Spiel, aber wir haben die Aufgabe sehr gut gelöst, hätten es uns selbst einfacher machen können und schon frühzeitig den Führungstreffer erzielen können. Aber diesen haben wir dann noch in der richtigen Phase der Partie gesetzt und sind mit einer 1:0-Führung in die zweite Halbzeit gegangen“, berichtete Voss über das 1:0 in der 30. Minute durch Chafik Lakoubi.

Sein Trainer fand: „Im zweiten Durchgang hätten wir den Sack früher zumachen können. So mussten wir bis zum Spielende zittern, denn eine blöde Situation kann ein Spiel auf den Kopf stellen. Aber letztlich hat meine Mannschaft die Aufgabe souverän und gut gelöst.“ Florian Bläschke kam in dieser Saison zu seinem ersten Einsatz von Anfang an, ersetzte damit Stammkeeper Poncin und machte seine Sache gut.

Am Mittwochabend geht es für Andreas Voss und die U15 von Ratingen 04/19 bereits weiter: Im Viertelfinale um den Niederrheinpokal ist man zu Gast beim klassenhöheren MSV Duisburg, die Partie wird um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Westender Straße angepfiffen. „Für uns ist das Spiel ein Bonus. Wir gehen sicherlich als Außenseiter in die Partie, aber wir freuen uns riesig darauf und werden alles geben, um auch dort erfolgreich zu sein, denn chancenlos sind wir nicht“, sagt Voss, der sich auf die Rückkehr zu seinem Ex-Verein freut, für den er zwischen 1999 und 2000 sowie von 2001 bis 2008 spielte und dann zwei Jahre lang als Co-Trainer der U23-Mannschaft arbeitete. „Natürlich ist das schon etwas Besonderes. Aber es geht nicht um mich, sondern um das Team und natürlich unseren Verein.“ Im Halbfinale wartet Borussia Mönchengladbach auf den Sieger der Partie Duisburg gegen Ratingen.

In der Regionalliga West geht es für die U15 dann am Samstag (15 Uhr, Stadtwerke Sportpark Götschenbeck) mit einem Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SC Preußen Münster weiter.

04/19: Bläschke – Blahr, Tambetabi, Mylonas, Akyüz, Dibanzilwa, Wiers (50. Boz), Braimah, Djember (60. Özad), Lakoubi, Dietrich (60. Waldmann).