C-Junioren von 04/19 agieren wie die „Murmeltiere“

Die Anfangsphase hatte 04/19 in Köln verschlafen, in den ersten zehn Minuten hätte man sich nicht beschweren können, wenn die Gastgeber in Führung gegangen wären. Doch nach einer Viertelstunde begannen die Gäste, die Kreise der Viktoria einzuengen und eigene Chancen zu kreieren. Es blieb zur Halbzeit beim torlosen, aber leistungsgerechten Unentschieden.

„Im zweiten Durchgang haben wir Druck aufgebaut, Köln agierte in dieser Phase nur noch mit langen Bällen“, berichtete Ratingens Coach Kampmann. „Doch in der 48. Minute gab es dann eine Unstimmigkeit in der Deckung, und die Viktoria nutzte dies zur 1:0-Führung.“ Vier Minuten später hatten die Gäste die Chance zum Ausgleich, doch Ji Ho Kim ließ sie freistehend vor dem Kölner Tor ungenutzt. In der Nachspielzeit unterlief 04/19-Keeper Ajdin Pasic ein individueller Fehler, als er den Ball zum Gegner spielte, der zum 2:0 traf und damit für die endgültige Entscheidung sorgte.

04/19 bleibt im Tabellenkeller

In der Tabelle bleiben die Blau-Gelben aus der Dumeklemmerstadt mit sieben Punkten weiterhin auf Platz elf und damit Vorletzter der Regionalliga. Sie sind punktgleich mit dem Wuppertaler SV auf Rang zehn und haben nur einen Zähler Rückstand auf den FC Wegberg-Beeck auf Rang neun mit acht Punkten. Die DJK TuS Hordel ist Achter mit zehn Punkten. Alle anderen Mannschaften weisen mindestens sechs Punkte mehr als das Team von Daniel Kampmann auf, die SG Unterrath (acht Spiele), der FC Hennef und das Tabellenschlusslicht TSC Eintracht Dortmund (jeweils neun) haben noch Nachholspiele zu absolvieren.

Die Hinrunde endet für 04/19 am Nikolaustag mit einem Heimspiel gegen Tabellenführer Rot-Weiss Essen. Von den bisherigen zehn Spielen konnte RWE neun gewinnen und ließ nur beim TuS Hordel in Bochum beim 2:2 Punkte liegen.