C-Junioren verlieren klar in Trier

"Wir haben am Samstag gegen ein richtig starkes Team verloren, die sind im C-Juniorenbereich mittlerweile gut aufgestellt und besser bestückt als Eintracht Trier, gegen die sie haushoch gewonnen haben. Zudem haben sich bei uns am Freitag fünf Spieler wegen Erkrankungen abgemeldet, das konnten wir nicht kompensieren, weil viele nicht auf ihrer Stammposition spielen konnte", sagte Co-Trainer Jörg Reeb, der erstmals allein als verantwortlicher beim C-Junioren-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken auf der Bank saß. Er musste mit ansehen, wie sein Team beim neuen Tabellenzweiten FC Trier eine verdiente 0:3 (0:2)-Niederlage kassierte. Reeb vertrat Jugendleiter Nico Weißmann, der die ganze Woche über am Lehrgang zum A-Schein teilnahm. Schon zur Pause führten die Moselaner, die ihre Heimspiele im Stadtteil Ehrang austragen, nach Treffern von Ryan Douglas-Lowe (16.) und Jan Jacob Janega (31.) mit 2:0, Jan Colles legte in der 56. Minute das 3:0 nach. "Wir hatten kaum eine Chance, deshalb war die Niederlage verdient", schloss er den bitteren Nachmittag aus Malstatter Sicht ab. In der Tabelle ist das blau-schwarze Team weiter Am kommenden Samstag (14.30 Uhr) kommt der VfR Wormatia Worms als nächster Gast auf den Kunstrasenplatz am FC-Spoirtfeld. Die Rheinhessen liegen mit einem Punkt Rückstand nach einer mehr ausgetragenen Partie direkt hinter dem Malstatter Team auf Rang Sechs-