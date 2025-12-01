C-Junioren starten erfolgreich in die Adventszeit

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am ersten Advent ihre bislang schon so gut verlaufende Saison mit einem weiteren Heimsieg fortgesetzt. Gegen den Ludwigshafener SC gab es einen 7:1 (6:1)-Heimsieg. Luca Kankel erzielte bereits in der 2. Minute den ersten Malstatter Treffer, dem keine 60 Sekunden später schon der zweite durch Nunzio Marullo folgte. Die Vorderpfälzer kamen zwar in der 6. Minute bereits zum Anschlusstreffer, aber ein Hattrick von 2:1, aber keine drei Minuten später konnte Moritz Hübschen den alten Abstand wieder herstellen. Lukas Dillschneider ließ bis zur Pause einen Hattrick folgen (12., 15. und 29.) dem Tom Degenhardt in der 57. Minute noch den Treffer zum 7:1-Endstand folgen ließ. In der Tabelle ist das FCS-Team Dritter, hat zwar acht Punkte Rückstand auf den Zweiten 1. FSV Mainz 05 bei zwei noch ausstehenden Nachholspielen. Bereits am Mittwoch um 18.30 Uhr geht es mit dem Auswärts-Nachholspiel bei Eintracht Trier weiter. Die Begegnung findet auf einem Kunstrasenplatz am Moselstadion statt und wird um 18.30 Uhr angepfiffen.