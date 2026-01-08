C-Junioren spielen gute Regionalliga-Runde Als Tabellendritter in die Winterpause

Das U15-Team des 1. FC Saarbrücken lässt für die Zukunft hoffen. In der Regionalliga Südwest, der bundesweit höchsten Klasse dieser Altersstufe, liegt das Malstatter Team nach dreizehn Spielen unmittelbar hinter den Spitzenteams 1. FC Kaiserslautern und 1. FSV Mainz 05 auf Rang Drei. Der Saisonstart glückte mit einem 5:2 (3:1) gegen den SV Eintracht Trier 05 schon prächtig. Auch im ersten Auswärtsspiel setzte sich das blau-schwarze Team durch, beim Ludwigshafener SC gab es einen 1:0 (1:0)-Erfolg, das Tor fiel vier Minuten vor Schluß, als die Gastgeber nach einem Platzverweis bereits zehn Minuten in Unterzahl waren. Die kleine Start-Siegesserie wurde von einem torlosen Remis gegen den Winter-Spitzenreiter 1.FC Kaiserslautern beendet, eine Woche danach gab eesals Gast der TuS Koblenz mit dem 2:3 (2:2) die erste Niederlage.

Mit dem 6:0 (3:0)-Heimsieg über den VfR Wormatia Worms wurde der Sieges-Faden schnell wieder aufgenommen. Auch beim SV Gonsenheim waren nach dem 3:0 (0:0) alle Punkte im Gepäck der Saarländer. Das Heim-Derby gegen die SV Elversberg fand am ersten Oktober-Mittwoch statt und brachte einen 6:1 (4:1)-Erfolg, dem vier Tage später auch noch ein 7:0 (2:0)-Sieg beim TSV Schott Mainz angehängt wurde. Die gute Winter-Platzierung zeichnete sich schon ab, der Vorsprung auf Rang Vier betrug schon jetzt vier Punkte. Auch die Ernte im Heimspiel gegen den FC Homburg fiel beim 3:0 (1:0)-Sieg reichlich aus. Beim Spitzenspiel als Gast des 1. FSV Mainz 05 zog sich das junge FCS-Team trotz der 2:3 (0:2)-Niederlage achtbar aus der Affäre. Der November begann etwas verzögert, weil die Begegnung gegen Saar 05 wegen des Spielverbots an Allerheiligen verlegt wurde. So kam es am darauf folgenden Freitagabend zum ersten Spiel im neuen Monat, einen 6:0 (4:0)-Heimsieg über den FC Speyer. Torreich verlief das Gastspiel bei der SpVggg. 1956 Trier, das mit 6:3 (4:1) an die Gäste ging. Zum Ende des Jahres standen dann noch drei Nachholspiele an, zunächst konnte im Stadtderby der SV Saar 05 mit 6:1 (4:0) bezwungen werden, ehe es bei Eintracht Trier noch eine 0:2 (0:2)-Niederlageb. Im letzten Ligaspiel des Jahres holte die FCS-U15 mit dem 7:0 (2:0) noch mal alle Punkte als Gast des TSV Schott Mainz mit. Im ersten Ligaspiel des neuen Jahres kommt es am 28. Februar zum Gastspiel beim Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern.