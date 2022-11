C Junioren siegreich gegen Haarhausen

Spielbericht von Dirk Gierga (SG Saalfeld/Unterwellenborn)

Beide Teams standen sich nicht oft gegenüber aber man kennt sich gut aus E-Juniorenzeiten und Turnieren in der Halle, die Trainer pflegen ein sehr gutes Verhältnis. Nun treffen sich beide Mannschaften als Spitzenteams der diesjährigen KOL in der Meisterschaft wieder und beide hatten großen Respekt voreinander. Den Schwung aber aus dem Freitagabendspiel nahmen die Saalfelder trotz Verletzungssorgen von Beginn an mit in diese Partie und übernahmen sofort das Zepter. Durch Edgar B (6') und Anthony T (12') ging man bereits früh in Führung, kassierte aber nach einen Standard den 2:1 Anschlußtreffer (14'). Nach dem Pausentee kamen die Gäste mit mehr Schwung aus der Kabine und das Remis lag mehr in der Luft als das 3:1. Ab der 45igsten Spielminute dann ein Chancenwucher der Gastgeber aus verschiedenen sehr guten Positionen. Ein satter Freistoß dann von Leon B. (50') aus gut 20 Metern brachte mit dem 3:1 die Vorentscheidung. Kurz vor dem Ende dann noch ein Hammerfernschuß von Edgar B (68') zur verdienten 4:1 Führung. Verdient aber dann auch der 4:2 Treffer der Gäste durch einen Abstauberkopfball von Jakob G., dem ein Knaller ans Lattenkreuz voraus ging.



Mit diesen sechs Punkten klettert man auf den dritten Tabellenplatz und reist am kommenden Samstag zum Tabellenführer nach Arnstadt.