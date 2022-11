C-Junioren schlagen sich in Mainz achtbar 1.FC Saarbrücken: Knappe Niederlage beim Bundesliga-Nachwuchs

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken waren am Samstag auf einem Nebenplatz auf dem Wolfgang-Frank-Campus am Dr.-Martin-Luther-King-Weg nah dran an der Überraschung, mussten sich dann den Rheinhessen aber doch mit 0:1 (0:1) beugen. Der entscheidende Treffer fiel bereits nach 19 Minuten. "Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns, wir konnten den Rückstand aber nicht aufholen. Wir hatten im zweiten Durchgang eine große Chance durch Divine Boateng, aber letztlich war das doch ein starker Gegner, dem wir Paroli geboten haben", sagte FCS-Jugendleiter und U15-Trainer Nico Weißmann. "Wir hatten vor dem entscheidenden Treffer selbst ein Tor erzielt, das wegen Abseits nicht anerkannt wurde, im Gegenzug fangen wir uns den Gegentreffer ein", führt er die entscheidende Spielphase aus. In der Tabelle ist das FCS-Team nun Fünfter, Am kommenden Samstag kommt um 15.30 Uhr der FK Pirmasens zum Gastspiel auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld.