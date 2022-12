C-Junioren-Regionalliga: So laufen Meister- und Abstiegsrunde C-Junioren-Regionalliga West: Die Hinrunde ist weitestgehend absolviert. Nun werden die Karten neu gemischt.

Mit 24 Mannschaften, aufgeteilt auf zwei Staffeln zu je zwölf Teams, war die C-Junioren-Regionalliga West in die Spielzeit 2022/23 gestartet. Kurz vor Weihnachten ist die erste Saisonhälfte nun weitestgehend absolviert und die Aufteilung der Staffeln in eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde steht unmittelbar bevor.

Groß war die Freude in Duisburg und Gelsenkirchen. Während sich die Nachwuchs-Knappen bereits am vergangenen Mittwoch den Herbstmeister-Titel in der Staffel 2 sichern konnten, gelang dem Nachwuchs des MSV Duisburg das erst am Samstag. Mit 4:3 setzten sich die Zebras beim VfL Bochum durch und sind nun uneinholbar vorn. Borussia Dortmund hat vier Punkte Rückstand, allerdings ist nur noch eine Begegnung ausstehend.

So läuft die Meisterrunde

Die jeweils ersten sechs Mannschaften der Abschlusstabelle aus den beiden Staffeln treffen in der Meisterrunde aufeinander. Gespielt wird im einfachen Modus, also ohne Rückspiel. Alle erspielten Punkte der Vorrunde werden dabei übernommen. Das Team, das am Ende der Meisterrunde die meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Westdeutscher Meister.

Diese Mannschaften nehmen an der Meisterrunde teil:

MSV Duisburg

Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum

Viktoria Köln

Alemannia Aachen oder VfB Waltrop*

FC Schalke 04

1. FC Köln

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach

Ratingen 04/19

SC Preußen Münster oder FC Hennef**

* Der VfB Waltrop muss noch ein Spiel bestreiten Dieses findet am 10. Dezember gegen Borussia Dortmund statt. Kann Waltrop mit mindestens zehn Toren Unterschied gewinnen, würden sie noch an Aachen vorbeiziehen und sich qualifizieren.

** Der FC Hennef muss noch gegen Mönchengladbach spielen. Gewinnt Hennef mit mindestens zwei Toren Unterschied verdrängen sie Münster vom sechsten Platz.

So läuft die Abstiegsrunde