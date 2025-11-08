C-Junioren mit halbem Dutzend

Die U15 des 1. FC Saarbrücken war schon drei Tage nach dem Pokalsieg in Gersweiler wieder im Liga-Einsatz. Am Freitagabend gab es auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld in der C-Junioren-Regionalliga Südwest einen 6:0 (4:0)-Erfolg über den FC Speyer 09- In der errsten Hälfte trafen Lukass Dillschneider (16.), Merlon Bost (29.), Thorben Becker (31.) und Lenny de Weze (35.) für die Malstatter, im zweiten Durchgang legten Leonard Texter (36.) und Benjamin Yeboah (40.) schnell zwei weitere Treffer nach. Das FCSTeam ist jetzt Dritter in der Tabelle und hat immer noch ein Spiel weniger ausgetragen wie der punktgleiche Vierte VfR Wormatia Worms. Am kommenden Samstag. dem 15.11. geht es mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg. 1958 Trier weiter, die Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz im Stadtteil Feyen (Clara-Viebig-Str.) ausgetragen.