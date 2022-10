C-Junioren liefern FCK harten Kampf 1.FC Saarbrücken: U15 unterliegt Betzenberg-Team knapp

Die U15 des 1. FC Saarbrücken hat dem 1. FC Kaiserslautern im Auswärtsspiel auf dem Fröhnerhof in Mehlingen einen harten Kampf geliefert. Am Ende siegten die Gastgeber knapp mit 2:1 (2:0).

Die von Jugendleiter nico Weißmann trainierten C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich am Samstagnachmittag als Gast des 1. FC Kaiserslautern auf dem Fröhnerhof in Mehlingen achtbar aus der Affäre gezogen. Am Ende stand aufgrund einer wesentlich besseren und beherzteren zweiten Hälfte eine knappe 1:2 (0:2)-Niederlage. Den Treffer der Gäste zum Endstand erzielte Moritz Lutz in der 38. Minute. "Den ersten Durchgang haben wir etwas verschlafen, da lagen wir zurecht hinten. Aber im zweiten Durchgang konnten wir früh treffen und waren dann auch besser. Echte Chancen zum Ausgleich hatten wir nicht, haben es aber geschafft, keinen weiteren Treffer zu kassieren", sagte Weißmann nach der Partie. Die FCS-Jungs sind mit 13 Punkten Vierter, und können auch am Sonntag nicht mehr verdrängt werden. Die SV Elversberg als bester Saar-Vertreter hat drei Punkte mehr und liegt damit bei gleicher Spielanzahl einen Platz vor den Malstattern. Am Samstag, 05.11. geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den SV Eintracht Trier 05.