C-Junioren-Hessenliga: Ausgerechnet Ex-Griesheimer trifft SV 98 bleibt durch schmeichelhaften Sieg im Hessenliga-Derby bei der Viktoria auf Kurs

Griesheim. Das war schmeichelhaft und ein hartes Stück Arbeit: Der SV Darmstadt 98 kam in der Hessenliga der C-Junioren zu einem 1:0 (1:0) bei Viktoria Griesheim und feierte den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Doch so schwer wie im Derby hatten sich die Lilien bisher noch nicht getan in dieser Saison.

Nur im Jugendbereich treffen der SV 98 und die Viktoria Jahr für Jahr aufeinander. Neben den Pokalspielen geht es in der Hessenliga gegeneinander. In dieser Runde hat sich der Vergleich auf die C-Junioren reduziert, weil die A-Jugend der Griesheimer vergangene Saison trotz Aufholjagd in die Verbandsliga abgestiegen ist. Die B-Junioren der Viktoria sind derzeit gar nur in der Gruppenliga am Ball.

Man kennt sich im Derby

Beiden Mannschaften gemeinsam ist ein großer personeller Umbruch, der mit dem Wechsel in die nächsthöhere Altersklasse zu tun hat, aber auch mit dem Wechsel zu anderen Vereinen. Gerade bei den C-Junioren sind die Wechsel zwischen Griesheim und Darmstadt besonders bemerkenswert. Aktuell stehen vier ehemalige Darmstädter im Kader der Viktoria, Maximilian Roth als Darmstädter Siegtorschütze im Derby spielte zuvor in Griesheim. Trotz dieser Besonderheiten ging es fair zu in der Begegnung.

Mit Francesco Darconza und Michael Lopez ist ein Duo für die Griesheimer Elf zuständig. „Das war so eigentlich nicht geplant. Am Ende haben wir gesagt, dass wir das dort machen, wo wir gebraucht werden“, sagt Lopez. Das bestätigt auch Griesheims Jugendleiter Michael George: „Wir hatten nach Ende der vergangenen Saison viel Fluktuation gerade im Bereich der C-Junioren. Da waren zwei gestandene und erfahrene Trainer wie Francesco und Michael wichtig“. Darconza ergänzt: „Wir haben 21 Abgänge verzeichnet. Jetzt müssen wir für einen Neuaufbau sorgen. Mit Spielern, die aus der Region kommen, sollte uns das auch gelingen“. Zumal die zweiten C-Junioren der Viktoria nur eine Klasse tiefer in der Verbandsliga spielt, was den Austausch erleichtert, soweit er denn nötig wird.

Lilien stecken sich hohe Ziele

Für Darmstadts Trainer Eric Ledwina ist die Aufgabe ähnlich anspruchsvoll. Letztes Jahr noch als Trainer der U 14 in der Hessenliga unterwegs, betreut er nach dem Abstieg der Lilien aus der Regionalliga die C1-Junioren, die sich zum Teil aus seiner Mannschaft des vergangenen Jahres zusammensetzt. Und auch dasselbe Ziel haben die beiden südhessischen Teams.

Zunächst einmal gilt es sowohl für die Lilien als auch die Griesheimer, die Aufstiegsrunde zu erreichen; nach einer Einfachrunde der 15 Teams wird die Hessenliga geteilt. Für die Lilien, die einen Wiederaufstieg anstreben, ist die Aufstiegsrunde Pflicht. Für Griesheim wäre es dies ein Erfolg, würde dies doch den Klassenerhalt bedeuten.

Ex-Griesheimer besorgt die Lilien-Führung