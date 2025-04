C-Junioren gewinnen in Worms

Die U15-Spieler des 1. FC Saarbrücken konnten sich am Samstagnachmittag als Gast des VfR Wormatia Worms mit 2:1 (1:0) durchsetzen. Lenni De Weeze traf in der Nibelungenstadt zum Pausenstand (39.), Alex Schäfer baute den Vorsprung in der 56. Minute aus. Die Rheinland-Pfälzer kamen durch Elias Krafczyk noch zum Anschlusstreffer (68.). Das FCS-Team konnte in der Tabelle einen Platz gut machen und liegt nun auf dem sechsten Rang. Im Saarlandpokal geht es am Mittwoch, 30. April, mit dem Halbfinalspiel gegen die SV Elversberg weiter. Diese Begegnung wird um 17.15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) angepfiffen.