C-Junioren des FCS spielen im Saarlandpokal mit

Das U15-Team des 1. FC Saarbrücken hat sich am Dienstagabend in einem Relegationsspiel um die Teilnahme am IKK-U15-Saarlandpokal als Gast der SG SV Gersweiler mit 2:1 (0:0) durchgesetzt. Nach der torlosen ersten Halbzeit gelang Lukas Dillschneider ein Doppelpack, der auf dem Kunstrasenplatz an der Krughütter Str. zum Sieg führte. Das FCS-Team trifft nun am Dienstag, 18. November um 18.30 Uhr in der ersten landesweiten Runde auf die SV Elversberg, die Begegnung wird auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.) durchgeführt. In der U15-Regionalliga Südwest steht bereits am heutigen Freitag, 7. November, um 19.30 Uhr an gleicher Stelle das Heimspiel gegen den FC Speyer an. Das FCS-Team ist in der Liga Vierter, Speyer kommt als Elfter.