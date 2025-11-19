C-Junioren des FCS kommen gegen SVE weiter

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben sich am Mittwoch in der ersten K.-o-Runde um den IKK-Saarlandpokal für U15-Teams gegen die SV Elversberg durchgesetzt und sind somit für die zweite Runde qualifiziert.

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken sind am Mittwoch im IKK-Saarlandpokal für U15-Teams nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg über die SV Elversberg in die zweite Runde eingezogen. Lukas Dillschneider besorgte die Pausenführung für sein Team (10.). Nach dem Elversberger Ausgleich in der 55. Minute drohte lange eine Verlängerung, doch dann gingen die Gastgeber durch in der drittletzten Spielminute durch Lenny de Weze erneut in Führung. Mit diesem Sieg hat sich das Malstatter Team für die zweite Runde qualifiziert. in der Regionalliga Südwest geht es am Samstag um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SV Eintracht Trier 05 weiter. Diese Begegnung wird auf einem Kunstrasenplatz am Moselstadion (Zeughausstr.) ausgetragen.