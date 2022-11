C Junioren bleiben oben dran

Spielbericht von Dirk Gierga (SG Saalfeld/Unterwellenborn)



Zwei große Unbekannte trafen in diesen Nachholspiel aufeinander, denn noch nie stand man sich gegenüber. So waren auch die ersten Minuten unter Flutlicht ein kleines Abstasten beider Teams. Doch dann war schnell allen klar, wohin spielerisch die Reise geht. Unsere U14 drängte die Gäste ab der zehnten Minute über das gesamte Spiel in deren Hälfte. Gelegentliche Entlastungsangriffe des TSV blieben in Saalfelds Abwehr stecken oder beide FC-Hüter Linus S. und Paul E. waren der sichere Rückhalt. Natürlich fielen dann auch Tore, nachdem alle sieben Treffer perfekter man diese hätte nicht vorbereiten können. Edgar B (3x), Anthony T (2x), Leon B und endlich platzte auch der Knoten bei Nick (Schweini) S waren die Torschützen.