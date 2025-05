C-Junioren bezwingen Westerwald-Gäste

Auch die U15 des 1. FC Saarbrücken erzielte am Samstag vier Treffer. Im Gegensatz zu den Profis, die sich am Nachmittag wenige Meter entfernt mit 4:3 (2:1) gegen den SC Verl durch setzten, kassierten die C-Junioren beim 4:1 (2:1) aber nur einen Gegentreffer. Das Spiel wurde Mitte der zweiten Hälfte abgebrochen, wird aber mit 4:1 für den FCS gewertet.

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken setzten sich am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 4:1 (2:1) gegen die weitgereisten Gäste der SpVgg. EGC Wirges durch. Allerdings wurde die Begegnung nach Treffern von Schäfer (2), Dillschneider und Harb nach 53 Minuten wegen einem Unwetter abgebrochen. "Wir haben uns aber mit Wirges darauf geeinigt, dass die Partie mit diesem Ergebnis gewertet wird, weil sie sonst ja nochmal den weiten weg hier her machen müssten", sagte FCS-Trainer Jörg Reeb, der das Team zusammen mit Nico Weißmann betreut, nach dem Spiel. Das FCS-Team bleibt Siebter, konnte aber den Abstand auf die SV Elversberg, die dem TSV Schott Mainz mit 1:5 (1:1) unterlag, auf zwei Punkte verkürzen. Wirges ist weiter Vorletzter, bleibt einen Punkt vor Schlusslicht Sportfreunde Eisbachtal.