C-Junioren artec-Weihnachtscup am 14.Dezember in Georgsmarienhütte

Alle Jahre wieder aber immer wieder das Hightlight im Hallenfussball der Junioren, der mittlerweile 41.Weihnachtscup für U15 Kicker in vier Georgsmarienhütter Sporthallen. Bevor ab Sonntag, 14.Dezember um 09.30h der Ball rollt sind unzählige Vorbereitungen abgeschlossen und ein sehenswertes Teilnehmerfeld am Start.
Insgesamt 32 Mannschaften möchten den Wanderpokal gewinnen, den Titel verteidigt Bayer 04 Leverkusen (Foto: im letztjährigen Halbfinale vs. Schalke) Aus dem Bundesliganachwuchs sind ausserdem dabei: Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, 1.FC Köln, Hamburger SV, VFL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Für weitere Farbtupfer sorgen natürlich auch u.a. die Teams vom VFL Osnabrück (U15 und U14) FC Schalke 04, DSC Arminia Bielefeld und Hertha BSC Berlin. Das Endspiel in der Sporthalle Realschule findet gegen 18.00h statt.
Gelingt einem Club aus dem Landkreis eine Überraschung gegen ein Nachwuchsleistungszentrum? Das versuchen JSG Hollage/Pye, JSG Hellern/OTB, Osnabrücker SC, SF Schledehausen, JSG Hagen/Niedermark/Georgsmarienhütte, SC Melle 03, JSG Kloster Oesede/Harderberg und JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage.
Am Sonntag, 07.Dezember findet in der Sporthalle Realschule ab 09.00h zwei Qualifikationsturniere mit 20 Mannschaften aus dem Osnabrücker Landkreis und naheliegendem Westfalen statt. Die Sieger der Vormittags- und Nachmittagsveranstaltung nehmen die letzten beiden Startplätze vom Hauptturnier ein.