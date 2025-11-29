C-Junioren artec-Weihnachtscup am 14.Dezember in Georgsmarienhütte

Alle Jahre wieder aber immer wieder das Hightlight im Hallenfussball der Junioren, der mittlerweile 41.Weihnachtscup für U15 Kicker in vier Georgsmarienhütter Sporthallen. Bevor ab Sonntag, 14.Dezember um 09.30h der Ball rollt sind unzählige Vorbereitungen abgeschlossen und ein sehenswertes Teilnehmerfeld am Start.

Insgesamt 32 Mannschaften möchten den Wanderpokal gewinnen, den Titel verteidigt Bayer 04 Leverkusen (Foto: im letztjährigen Halbfinale vs. Schalke) Aus dem Bundesliganachwuchs sind ausserdem dabei: Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, 1.FC Köln, Hamburger SV, VFL Wolfsburg und Borussia Dortmund. Für weitere Farbtupfer sorgen natürlich auch u.a. die Teams vom VFL Osnabrück (U15 und U14) FC Schalke 04, DSC Arminia Bielefeld und Hertha BSC Berlin. Das Endspiel in der Sporthalle Realschule findet gegen 18.00h statt.