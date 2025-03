C-Jugend: Magdala siegt spät gegen VSG Union Weimar Nord

Die Partie begann mit einer dominanten Union-Mannschaft. Ein wuchtiger Weitschuss aus dem Mittelfeld traf plötzlich den Pfosten, und Magdala konnte erstmals tief durchatmen. Doch Union blieb gefährlich, und nur wenige Minuten später ging die Heimelf in Führung: Al Adi Hussain bekam im Strafraum den Ball, setzte zum Abschluss an und traf mit etwas Glück zum 1:0. Doch anstatt das Tempo weiter zu erhöhen, fanden die Gäste, angeführt von Arne Greibel und Valentin Guttmann, immer besser ins Spiel. In der 31. Minute belohnten sie sich mit dem verdienten Ausgleich: Greibel verwandelte nach einem schnellen Angriff zum 1:1. Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel zunächst dahin, das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, und das Spieltempo ließ nach. Erst in der 65. Minute sorgte der eingewechselte Unioner Benjamin Fahr mit einem Schuss aus der Distanz für Gefahr – der Ball ging jedoch knapp am Tor vorbei. Doch dann nahm die Partie an Intensität zu. Magdala setzte alles auf den Führungstreffer, und es wurde spannend, als Greibel (66./70.) und Guttmann (68.) in vielversprechenden Situationen scheiterten – entweder rettete der VSG-Keeper oder die Chancen gingen knapp am Tor vorbei. Die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit, als ein Abschlag von Union wie ein Boomerang zurückkam und kurz vor dem Strafraum landete. Der VSG-Keeper konnte den Fernschuss nur nach vorne abklatschen lassen. Arne Schwarz reagierte schnell und nutzte die Gelegenheit, doch sein Treffer sorgte für Aufregung: Er stand wohl knapp im Abseits, was die Diskussionen um den Siegtreffer anheizte. Doch das Tor zählte, und Magdala hatte sich mit viel Kampfgeist und einer starken Schlussphase den Sieg letztlich verdient.