C Jugend holt Turniersieg in der Hallenkreismeisterschaft

Bei eisigen Temperaturen erfreuten sich die Zuschauer ein Turnierspektakel der bayerischen Hallenkreismeisterschaften. Dazu waren von den Vereinen die stärksten Mannschaften im Kreis der U15 C-Jugend angetreten, dass dann zu einen wahrlichen Fußballfest wurde. Vor allem die JFG Schwarze Laber stach dabei heraus. Das Team zeigte gegen jeden Gegner ein hochklassiges Spiel. Herausragend die Abwehr der JFG Schwarze Laber, wo sich jeder Gegner ob Bezirksoberliga oder Kreisliga die Zähne ausbissen. Es war kein Durchkommen und die Gegner hat dann kaum Luft die Kreativität nach vorne, dieser Mannschaft dann was entgegen zu setzten. Da war es dann nur selbstverständlich, dass der Sieger fest stand. Die JFG Schwarze Laber holte den Titel mit einer zu Null Torbilanz bei dem Gegentreffer hoch verdient den Titel.

Trainer Lothar Raba zeigte sich sehr zufrieden und sagte anschließend: "Phasenweise war es technisch eine überragende Leistung. Heute kamen noch weitere wichtige Erfolgsbausteine hinzu. In 50 Minuten ohne Gegentor zeigt für mich nicht nur einen starke Torwartleistung, sondern auch fast fehlerfrei und taktisch starke Leistung nach hinten."



Wolfgang Lassleben stimmte dem zu und fügte an. "Was die Jungs heute auf den Platz zauberten war schon grandios"



Wir wünschen der JFG Schwarzen Laber viel Erfolg bei den nächsten Ausscheidungsturnieren der Hallenkreismeisterschaften.